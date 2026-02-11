„Ich möchte nicht, dass es hier um mich geht“ – The United Strand reagiert, nachdem das Unentschieden von Man Utd gegen West Ham die Hoffnungen auf einen Haarschnitt zunichte gemacht hat.

Auch Carrick äußerte sich nach dem Spiel und gab zu, dass er über den späten Ausgleichstreffer begeistert war, aber enttäuscht darüber, nicht alle drei Punkte geholt zu haben. Er sagte gegenüber Reportern: „Es sind gemischte Gefühle. Wir wissen, dass wir nicht ganz in Bestform waren, und das ist das Verdienst von West Ham. Wir können besser sein, die Jungs sind frustriert und enttäuscht darüber, was gut zu sehen ist. Wir haben spät ein Tor erzielt, das ist ein großartiger Moment und ein weiterer positiver Aspekt. Wir wollen uns nicht zu oft darauf verlassen müssen, aber im Großen und Ganzen ist ein Punkt etwas, das wir mitnehmen können. Wenn man die Spiele über einen Zeitraum von fünf Spielen betrachtet, ist nur ein Unentschieden ein großes Plus, aber es sind gemischte Gefühle.

Wir wissen, wie schwer es ist, in dieser Liga eine Serie hinzulegen, das ist nicht einfach. Manchmal ist man gefährlich, hat einen Funken, und manchmal ist man schwerfällig. Man muss die Antwort finden, man muss einen Weg finden. Das Gegentor war frustrierend, so wie das Spiel lief. Aber im Fußball gibt es immer Überraschungen. Im Großen und Ganzen haben wir etwas aus dem Spiel mitgenommen und machen weiter.

„Wenn wir ehrlich sind, haben wir in der ersten Hälfte des Spiels nicht ganz die richtige Balance gefunden, aber das kommt vor, es ist erlaubt, dass Teams einen am Torerfolg hindern! Wir haben weitergemacht, wir haben variiert, und weil wir diese Flexibilität haben, haben wir eine Lösung gefunden.“