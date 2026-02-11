Getty
„Ich möchte nicht, dass es hier um mich geht“ – The United Strand reagiert, nachdem das Unentschieden von Man Utd gegen West Ham die Hoffnungen auf einen Haarschnitt zunichte gemacht hat.
Die Siegesserie von Man Utd ist zu Ende
Manchester United ist seit der Ablösung von Ruben Amorim durch Michael Carrick in hervorragender Form und hat Arsenal, Manchester City, Fulham und Tottenham geschlagen, um wieder unter die ersten Vier der Premier League zu kommen. Die Red Devils hofften, diese Serie im London Stadium fortsetzen zu können, gerieten jedoch zu Beginn der zweiten Halbzeit in Rückstand, als Tomas Soucek den Bann brach. Ein Treffer von Benjamin Sesko in der Nachspielzeit rettete den Gästen zwar noch ein Unentschieden, reichte aber nicht aus, um United Strand zum Friseur zu schicken. Seine Herausforderung beginnt nun von vorne, und seine Enttäuschung war für alle in den sozialen Medien deutlich zu sehen.
„Ich möchte nicht, dass es hier um mich geht.“
Der Stunt von United Strand war profitabel, obwohl er „nicht so gut bezahlt wird, wie manche Leute denken“, und trägt außerdem zu einem guten Zweck bei. Ilett sammelt Spenden für Little Princess Trust, eine Wohltätigkeitsorganisation, die Kindern, die aufgrund einer Krebsbehandlung oder anderer Erkrankungen ihre Haare verloren haben, Perücken zur Verfügung stellt. Er sagt, je länger es dauert, desto besser ist es für sie.
„Je länger, desto besser für die Wohltätigkeitsorganisation“, sagte Ilett nach dem Unentschieden in seinem Live-Stream. „Ich möchte nicht, dass es hier um mich geht, und ich bin mir sicher, dass es wahrscheinlich so sein wird, aber es ist immer noch ungeschlagen und in guter Form.“
Carrick reagiert auf Unentschieden von Man Utd
Auch Carrick äußerte sich nach dem Spiel und gab zu, dass er über den späten Ausgleichstreffer begeistert war, aber enttäuscht darüber, nicht alle drei Punkte geholt zu haben. Er sagte gegenüber Reportern: „Es sind gemischte Gefühle. Wir wissen, dass wir nicht ganz in Bestform waren, und das ist das Verdienst von West Ham. Wir können besser sein, die Jungs sind frustriert und enttäuscht darüber, was gut zu sehen ist. Wir haben spät ein Tor erzielt, das ist ein großartiger Moment und ein weiterer positiver Aspekt. Wir wollen uns nicht zu oft darauf verlassen müssen, aber im Großen und Ganzen ist ein Punkt etwas, das wir mitnehmen können. Wenn man die Spiele über einen Zeitraum von fünf Spielen betrachtet, ist nur ein Unentschieden ein großes Plus, aber es sind gemischte Gefühle.
Wir wissen, wie schwer es ist, in dieser Liga eine Serie hinzulegen, das ist nicht einfach. Manchmal ist man gefährlich, hat einen Funken, und manchmal ist man schwerfällig. Man muss die Antwort finden, man muss einen Weg finden. Das Gegentor war frustrierend, so wie das Spiel lief. Aber im Fußball gibt es immer Überraschungen. Im Großen und Ganzen haben wir etwas aus dem Spiel mitgenommen und machen weiter.
„Wenn wir ehrlich sind, haben wir in der ersten Hälfte des Spiels nicht ganz die richtige Balance gefunden, aber das kommt vor, es ist erlaubt, dass Teams einen am Torerfolg hindern! Wir haben weitergemacht, wir haben variiert, und weil wir diese Flexibilität haben, haben wir eine Lösung gefunden.“
ManUtd macht eine Pause
Manchester United spielt erst wieder am 23. Februar, wenn es zu Everton geht. Es gab Gerüchte, dass Manchester United zu einem lukrativen Freundschaftsspiel in den Nahen Osten reisen würde, aber diese Pläne wurden nun auf Eis gelegt. Carrick sprach über seine Pläne für die Spielpause: „Wir bleiben in Manchester. Das ist eine Gelegenheit, uns ein wenig zu erholen, wir haben ein paar Blessuren und kleinere Wehwehchen. Wir haben ein paar Belastungen, die wir ausräumen möchten, außerdem ist es gut, eine kleine Verschnaufpause einzulegen und zu verdauen, wo wir nach dieser Phase stehen. Wir müssen unseren Kopf frei bekommen, gute Arbeit leisten, tief durchatmen und noch stärker zurückkommen. Es sind seltsame 13 Tage, aber wir werden versuchen, das Beste daraus zu machen.“
