Joao Noronha Lopes will Präsident von Benfica Lissabon werden - und verspricht für den Fall seiner Wahl erneut eine Rückkehr von Manchester Citys Mittelfeldstar Bernardo Silva. Das tat er erstmals bereits im September, es scheint ihm also durchaus ernst zu sein.
"Ich möchte ihn unbedingt zurückholen": Spektakulärer Transfer von Manchester Citys Kapitän Bernardo Silva scheint immer konkreter zu werden
WAS WURDE GESAGT?
Lopes bekräftigte seine Position bei einer Debatte um die Präsidentschaft. "Ich möchte ihn wirklich zurückholen", sagte er. "Ich spreche schon seit langer Zeit mit ihm. Ich wiederhole, was ich zu Beginn der Kampagne gesagt habe und ich sage es jetzt noch einmal: Mit mir wird der Präsident zurückkehren. Ich setze keine Fristen. Er ist jemand, den ich bewundere. Er ist ein großer Fan von Benfica."
Lopes betonte zugleich, dass er verstehe, warum der Spieler sich bislang nicht öffentlich zu diesem Thema geäußert habe: "Bernardo trifft seine eigenen Entscheidungen. Ich verstehe vollkommen, dass er sich nicht öffentlich zu den Wahlen äußert."
WAS IST NOCH INTERESSANT?
Die Äußerungen des Präsidentschaftskandidaten folgen auf frühere Aussagen, bei denen er sagte, dass ein Vertragsangebot für Silva "bereitstehe". ManCity soll zwar keine Pläne haben, seinen Vize-Kapitän zu verkaufen, aber der Vertrag des portugiesischen Nationalspielers läuft bis Juni 2026, sodass ein Transfer theoretisch denkbar erscheint.
Im September behauptete Lopes: "Ja, ich kann bestätigen, dass ein Vertrag auf Bernardo Silva wartet. Und ich möchte ihn wirklich im Januar verpflichten. Er verkörpert alles, was ich mir für Benfica wünsche: Identität, eine Siegermentalität und er ist ein echter Benfica-Fan. Und ich kann Ihnen versichern, dass wir hier nicht aufhören werden."
WUSSTEST DU DAS?
In der Vergangenheit sprach der mittlerweile 31-jährige Silva bereits mehrfach seinen Wunsch aus, irgendwann wieder für seinen Heimatklub Benfica spielen zu wollen. "Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich eines Tages zurückkehren möchte", sagte Silva etwa Ende 2023. "Natürlich möchte ich das."