"Ich möchte ihn unbedingt zurückholen": Spektakulärer Transfer von Manchester Citys Kapitän Bernardo Silva scheint immer konkreter zu werden

Lopes bekräftigte seine Position bei einer Debatte um die Präsidentschaft. "Ich möchte ihn wirklich zurückholen", sagte er. "Ich spreche schon seit langer Zeit mit ihm. Ich wiederhole, was ich zu Beginn der Kampagne gesagt habe und ich sage es jetzt noch einmal: Mit mir wird der Präsident zurückkehren. Ich setze keine Fristen. Er ist jemand, den ich bewundere. Er ist ein großer Fan von Benfica."

Lopes betonte zugleich, dass er verstehe, warum der Spieler sich bislang nicht öffentlich zu diesem Thema geäußert habe: "Bernardo trifft seine eigenen Entscheidungen. Ich verstehe vollkommen, dass er sich nicht öffentlich zu den Wahlen äußert."