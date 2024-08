Phil Foden hat sich eine Auszeichnung geschnappt - und dabei zwei Mitspieler von Manchester City hinter sich gelassen.

Der englische Offensivspieler Phil Foden von Manchester City ist Spieler des Jahres in England. Foden überzeugte in der abgelaufenen Saison mit 27 Toren und 12 Vorlagen in 53 Einsätzen und half dem Team von Trainer Pep Guardiola maßgeblich bei der knappen Titelverteidigung vor Arsenal.