"Ich marschiere vorneweg": Bayern-Patron Uli Hoeneß brach sein Versprechen - Pep Guardiola hinterließ Pilz

Mit zwei großen Finals feiert die Allianz Arena ihren 20. Geburtstag. Zeit für einen Rückblick: ein Foto pro Jahr und die Geschichte dahinter.

Erste Gedankenspiele über eine neue Fußball-Arena in München gibt es 1997, befeuert werden sie im Sommer 2000 durch die Vergabe der WM 2006 nach Deutschland. 2001 werben die damaligen Bundesligisten FC Bayern und TSV 1860 konkret für einen gemeinsamen Neubau in Fröttmaning.

Bei einem Bürgerentscheid spricht sich die Münchner Bevölkerung für das Vorhaben aus. 2002 erfolgt die Grundsteinlegung und am 19. Mai 2005 schließlich die Eröffnung des größten Schlauchboots der Welt. Anlässlich des 20. Geburtstags steigt hier am Samstag zum zweiten Mal ein Champions-League-Finale und am Sonntag darauf das Endspiel der Nations League.