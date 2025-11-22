Cheftrainer Jose Mourinho hat nach dem 2:0-Erfolg von Benfica Lissabon im Pokal gegen den krassen Außenseiter Atletico CP gegen seine eigene Mannschaft geledert und gewettert, er fühle sich von den Spielern "betrogen".
"Ich mag keine Spieler, die mich betrügen": Jose Mourinho ist bei Benfica-Sieg stinksauer und ergreift drastische Maßnahme
Gegen den Drittligisten legte Benfica eine miserable erste Hälfte hin, woraufhin The Special zur zweiten Halbzeit gleich vier Wechsel vornahm: Joao Rego, Tomas Araujo, Franjo Ivanovic und Enzo Barrenechea hatten bereits nach 45 Minuten Feierabend.
Richard Rios (73.) und Vangelis Pavlidis per Strafstoß (77.) schossen den portugiesischen Rekordmeister schließlich in die fünfte Runde.
- AFP
Jose Mourinho wollte neunmal auswechseln
Der Erfolg konnte Mourinho aber nicht besänftigen. Er schimpfte nach dem Schlusspfiff bei RTP: "Unsere erste Halbzeit war armselig. Und zwar armselig, wie es mir am meisten wehtut: Wenn deine Einstellung armselig ist."
Mourinho führte aus: "Es gab so viele Spieler, die nicht ernsthaft bei der Sache waren und die nicht so an das Spiel rangegangen sind, wie man es tun sollte. In der Pause habe ich viermal ausgewechselt, aber am liebsten hätte ich neun Wechsel vorgenommen."
Er habe in der Kabine festgestellt, dass "nur zwei spielen wollten. Spiele müssen ernstgenommen werden, bei den anderen neun war das nicht der Fall".
Jose Mourinho: "Ich mag keine Spieler, die mich betrügen"
Er habe bewusst nicht das ganze Wechselpotenzial ausgeschöpft, um im Notfall nach dem Seitenwechsel noch personell reagieren zu können. Mourinho erklärte, seine drastische Maßnahme habe für "mehr Intensität und Seriosität" gesorgt. Seine Spieler warnte er: "Ich werde ganz genau auf die jungen Spieler achten. Ganz gleich, ob ich erst eine kurze Zeit hier bin. Ich mag keine Spieler, die mich betrügen."
Der Starcoach übernahm Benfica Mitte September, wenige Wochen nach seinem Aus bei Fenerbahce. Als Cheftrainer in Lissabon ist Mourinho seitdem in Liga und Pokal ungeschlagen, die einzigen drei Niederlagen setzte es jeweils in der Champions League.
- AFP
Jose Mourinhos Bilanz als Benfica-Trainer
- Spiele: 13
- Siege: 7
- Unentschieden: 3
- Niederlagen: 3
- Torverhältnis: 23:9
- Punkteschnitt: 1,85