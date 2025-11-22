"Ich mag keine Spieler, die mich betrügen": Jose Mourinho ist bei Benfica-Sieg stinksauer und ergreift drastische Maßnahme

Der Erfolg konnte Mourinho aber nicht besänftigen. Er schimpfte nach dem Schlusspfiff bei RTP: "Unsere erste Halbzeit war armselig. Und zwar armselig, wie es mir am meisten wehtut: Wenn deine Einstellung armselig ist."

Mourinho führte aus: "Es gab so viele Spieler, die nicht ernsthaft bei der Sache waren und die nicht so an das Spiel rangegangen sind, wie man es tun sollte. In der Pause habe ich viermal ausgewechselt, aber am liebsten hätte ich neun Wechsel vorgenommen."

Er habe in der Kabine festgestellt, dass "nur zwei spielen wollten. Spiele müssen ernstgenommen werden, bei den anderen neun war das nicht der Fall".