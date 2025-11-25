"Ich mag es!" Everton-Trainer David Moyes überrascht nach Ohrfeigen-Eklat in der Premier League um Idrissa Gueye

Was passiert sei, reflektiere nicht, wer er wirklich sei oder die Werte, für die er stehe, sagte der 36-Jährige: "Emotionen können überkochen, aber nichts rechtfertigt so ein Verhalten. Ich werde dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert."

Gueye hatte am Montag im Spiel bei Manchester United (1:0) bereits in der 13. Minute die Rote Karte gesehen. Nach einem gegnerischen Angriff schrie der Mittelfeldspieler wutentbrannt seinen Teamkollegen Keane an, der sich postwendend mit einem kleinen Schubser revanchierte. Doch das wollte Gueye nicht auf sich sitzen lassen und verpasste Keane eine Ohrfeige.