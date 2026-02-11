„Ich litt seit anderthalb Jahren unter Angstzuständen“ – Ronald Araujo von Barcelona spricht nach seiner Fußballpause offen über seinen Kampf gegen Depressionen.

In seinem ersten Interview seit seiner Rückkehr gab Araujo einen offenen und emotionalen Einblick in die dunkle Zeit, die er lange vor seiner Auszeit durchlebt hatte. In einem ehrlichen Interview mit Mundo Deportivo gab der Innenverteidiger zu, dass er seine Symptome 18 Monate lang verborgen hatte, um die Fassade des starken Verteidigers aufrechtzuerhalten, den die Fans so lieben.

„Ich hatte seit anderthalb Jahren mit Angstzuständen zu kämpfen, die sich zu einer Depression entwickelten, und ich habe trotzdem weitergespielt“, sagte er. „Das hilft nicht, denn auf dem Platz fühlt man sich nicht wirklich wie man selbst. Man kennt seinen Wert und weiß, was man auf dem Platz leisten kann, und als ich mich nicht gut fühlte, wusste ich, dass etwas nicht stimmte. An diesem Tag wurde mir klar, dass es so weit war, dass ich mit Fachleuten und dem Verein sprechen musste, damit sie mir helfen konnten.“

Er erklärte, dass es ihm aufgrund seines kulturellen Hintergrunds und des oft mit dem Fußball verbundenen Machismo schwerfiel, seine Verletzlichkeit zuzugeben, und fügte hinzu: „Man versucht, stark zu sein, vielleicht aufgrund seiner Wurzeln, seiner Herkunft, man fängt an, sich vorwärts zu kämpfen, aber ich fühlte mich nicht gut. Nicht nur im Sport, sondern auch in meiner Familie und meinem Privatleben. Ich fühlte mich nicht wie ich selbst, und da machte es klick und ich sagte mir: Irgendetwas stimmt nicht, ich muss darüber sprechen und um Hilfe bitten. Ich bin jemand, der alles für sich behält, aber man muss auch verstehen, dass es Fachleute gibt, die einem helfen können, einem Werkzeuge an die Hand geben, um mit bestimmten Situationen umzugehen ... Ich musste darüber sprechen und sagen, dass etwas mit mir nicht stimmte, damit ich mich erholen konnte.“