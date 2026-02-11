Getty Images Sport
„Ich litt seit anderthalb Jahren unter Angstzuständen“ – Ronald Araujo von Barcelona spricht nach seiner Fußballpause offen über seinen Kampf gegen Depressionen.
Spiritueller Rückzug nach Jerusalem nach schockierendem Ausscheiden
Im November gewährte Barcelona Araujo eine „unbefristete Freistellung“ aus dem Kader der ersten Mannschaft. Damals gab der Verein „persönliche Gründe“ für den plötzlichen Weggang des Uruguayers an, der unmittelbar nach einer katastrophalen Champions-League-Partie gegen Chelsea erfolgte, in der er eine rote Karte erhielt.
Später stellte sich heraus, dass der 26-Jährige seine Zeit außerhalb Kataloniens mit einer spirituellen Reise verbrachte, um seine Seele zu heilen. Araujo reiste nach Israel und verbrachte mehrere Wochen in Jerusalem, um sich vom unerbittlichen Druck des Spitzenfußballs zu lösen und sich wieder auf seinen Glauben zu besinnen. Die Reise wurde von Trainer Hansi Flick und Sportdirektor Deco genehmigt, die in einer für die Abwehr des Teams schwierigen Phase das Wohlbefinden des Spielers über die sportlichen Bedürfnisse stellten.
Der Verteidiger kehrte schließlich im Januar zum Verein zurück. Seine Wiedereingliederung erfolgte schrittweise: Zunächst trainierte er alleine, bevor er wieder an den Gruppentrainings teilnahm und schließlich in der Ligapartie gegen Elche zum Einsatz kam.
„Es zehrt an dir“ – Araujo über das Spielen trotz Schmerzen
In seinem ersten Interview seit seiner Rückkehr gab Araujo einen offenen und emotionalen Einblick in die dunkle Zeit, die er lange vor seiner Auszeit durchlebt hatte. In einem ehrlichen Interview mit Mundo Deportivo gab der Innenverteidiger zu, dass er seine Symptome 18 Monate lang verborgen hatte, um die Fassade des starken Verteidigers aufrechtzuerhalten, den die Fans so lieben.
„Ich hatte seit anderthalb Jahren mit Angstzuständen zu kämpfen, die sich zu einer Depression entwickelten, und ich habe trotzdem weitergespielt“, sagte er. „Das hilft nicht, denn auf dem Platz fühlt man sich nicht wirklich wie man selbst. Man kennt seinen Wert und weiß, was man auf dem Platz leisten kann, und als ich mich nicht gut fühlte, wusste ich, dass etwas nicht stimmte. An diesem Tag wurde mir klar, dass es so weit war, dass ich mit Fachleuten und dem Verein sprechen musste, damit sie mir helfen konnten.“
Er erklärte, dass es ihm aufgrund seines kulturellen Hintergrunds und des oft mit dem Fußball verbundenen Machismo schwerfiel, seine Verletzlichkeit zuzugeben, und fügte hinzu: „Man versucht, stark zu sein, vielleicht aufgrund seiner Wurzeln, seiner Herkunft, man fängt an, sich vorwärts zu kämpfen, aber ich fühlte mich nicht gut. Nicht nur im Sport, sondern auch in meiner Familie und meinem Privatleben. Ich fühlte mich nicht wie ich selbst, und da machte es klick und ich sagte mir: Irgendetwas stimmt nicht, ich muss darüber sprechen und um Hilfe bitten. Ich bin jemand, der alles für sich behält, aber man muss auch verstehen, dass es Fachleute gibt, die einem helfen können, einem Werkzeuge an die Hand geben, um mit bestimmten Situationen umzugehen ... Ich musste darüber sprechen und sagen, dass etwas mit mir nicht stimmte, damit ich mich erholen konnte.“
Missbrauch sozialer Medien und der Bruchpunkt
Während der mentale Kampf schon seit Monaten unter der Oberfläche brodelte, kam es im November zum Eklat. Die Beschimpfungen, die er nach seiner Entlassung gegen Chelsea erhielt – ein Moment, der an seine umstrittene rote Karte gegen PSG in früheren Spielzeiten erinnerte – gingen von professioneller Kritik zu abscheulichen persönlichen Angriffen über.
Araujo hob die Entmenschlichung moderner Fußballer hervor und stellte fest, dass die Öffentlichkeit oft die menschlichen Kosten ihrer Kommentare vergisst. „Letztendlich sind wir mehr als nur Fußballer. Es geht nicht nur um Geld, es geht nicht nur um Ruhm“, argumentierte er. „Wir leiden auch unter den Dingen, die auf dem Spielfeld passieren. Wir haben das Glück, das zu tun, was wir tun, ja, aber hinter all dem steht ein Mensch, hinter all dem stehen Gefühle.“
Am schmerzhaftesten für den Uruguayer war es, zu sehen, wie sehr die Beschimpfungen seine Familie belasteten. Er erzählte von einem bestimmten, herzzerreißenden Moment, der ihn davon überzeugte, dass er sich zurückziehen musste. „Ich erinnere mich, dass ich eines Tages mit meiner Frau Mate trank. Ich sah, wie sich ihr Gesichtsausdruck veränderte, während sie auf ihr Handy schaute, und Tränen flossen“, erinnerte er sich. „Ich fragte sie, was sie gesehen habe ... ‚Ich verstehe das Böse in den Menschen nicht, sie wünschen unseren Töchtern den Tod‘, sagte sie mir.“
Eine „andere Person“ kehrt in die Herde zurück
Nachdem er professionelle Hilfe in Anspruch genommen und sich die nötige Zeit genommen hatte, um sich in Jerusalem zu erholen, glaubt Araujo, dass er mit einer neuen Perspektive auf das Leben und den Fußball aus der Dunkelheit hervorgegangen ist. Seine Rückkehr auf den Platz wurde bereits durch ein Tor in der Copa del Rey gekrönt, aber für Araujo ist der größte Sieg seine geistige Klarheit.
„Ich glaube, das Schlimmste ist vorbei. Ich habe den Tiefpunkt erreicht. Ich bin gut vorbereitet, arbeite mit großartigen Profis zusammen und bin gespannt auf das, was als Nächstes kommt“, sagte er.
„Barcelona ist mein Zuhause. Die Stadt ist mein Zuhause. Der Verein ist mein Zuhause. Ich habe fast mein gesamtes Berufsleben hier verbracht. Ich fühle mich sehr wohl, geschätzt vom Verein und den Fans. Und ich freue mich wirklich darauf, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen und zu zeigen, was ich kann, nämlich spielen. Ich verstehe, dass es zwei Welten gibt, eine reale Welt und eine virtuelle Welt. Und in der realen Welt spüre ich die Unterstützung der Fans, der Barca-Anhänger und des Vereins. Das ist sehr wichtig. Ich bin wirklich begierig darauf, hier erfolgreich zu sein und die wichtigen Titel zu gewinnen, die wir alle wollen.“
