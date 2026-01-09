"Ich kenne diesen Spieler nicht": Für Lazio-Trainer Maurizio Sarri ist ein 13 Millionen Euro teurer Neuzugang ein unbeschriebenes Blatt

Red Bull Salzburg, aktueller Spitzenreiter in Österreich, hat am Donnerstag den Abgang von Petar Ratkov offiziell gemacht. Den 22-jährigen Stürmer aus Serbien zieht es in die Serie A zu Lazio, dem derzeitigen Tabellenneunten. Dort unterschreibt er einen Vertrag bis 2030, die Ablösesumme soll bei rund 13 Millionen Euro liegen.
Ratkov war im Sommer 2023 aus Serbien nach Salzburg gekommen, konnte sich jedoch erst in der laufenden Saison nachhaltig durchsetzen. Mit zwölf Toren in 29 Einsätzen war der Nationalspieler im Herbst treffsicherster Akteur des Vizemeisters. Trotz dieser Bilanz ist er für seinen neuen Trainer noch ein weitgehend unbeschriebenes Blatt.
Lazio-Coach Maurizio Sarri, der mit dem Wechsel von Matteo Guendouzi zu Fenerbahce einen zentralen Mittelfeldspieler verloren hat, reagierte offen überrascht: "Ich kenne diesen Spieler nicht. Wahrscheinlich kennen ihn die anderen Leute, die in diesem Verein arbeiten, besser als ich. Aber ich weiß ehrlicherweise nicht, was ich dazu sagen soll", sagte der 66-Jährige nach dem 2:2 gegen Schlusslicht AC Florenz. "Ich habe auch keinen österreichischen Fußball geschaut, dafür habe ich keine Zeit."
Dennoch kündigte Sarri an, sich intensiv mit dem Neuzugang zu beschäftigen, um "seine Stärken und Schwächen auszukundschaften und herauszufinden, wie wir ihn am besten einbauen können".
Mann trauert Torjäger Ratkov nach
Unterstützung könnte er dabei von Salzburgs Sportchef Marcus Mann erhalten. Dieser betonte im Zuge der Bekanntgabe: "Petar hat sich vor allem im letzten halben Jahr in Salzburg hervorragend entwickelt und war ein wichtiger Teil unserer Mannschaft. Dass er jetzt die Möglichkeit nutzen möchte, in eine der großen Ligen zu wechseln, ist nachvollziehbar. Seine wegfallenden Tore sind nicht zu unterschätzen, daher sind alle gefordert, diese zu kompensieren. Wir wünschen Petar bei seinem neuen Klub und auf seinem weiteren sportlichen Weg viel Gesundheit und Erfolg."
Auch Ratkov selbst richtete zum Abschied persönliche Worte an den Klub: "Meine Jahre in Salzburg waren für mich sehr schön und lehrreich, ich habe als Fußballer und Mensch viel mitnehmen und besondere Momente erleben dürfen. Aber ich denke, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für mich gekommen ist, um einen nächsten Schritt zu machen. Und da bietet sich mit Lazio eine super Chance für mich. Zum Abschluss sage ich Danke an meine Mitspieler, Trainer, den gesamten Staff und die Fans für die Unterstützung. Ciao Salzburg!"
Petar Ratkovs Leistungdaten bei Red Bull Salzburg
- Pflichtspiele: 99
- Tore: 22
- Vorlagen: 15
- Gelbe Karten: 6
- Rote Karten: 1