"Ich kenne diesen Spieler nicht": Für Lazio-Trainer Maurizio Sarri ist ein 13 Millionen Euro teurer Neuzugang ein unbeschriebenes Blatt

Ratkov war im Sommer 2023 aus Serbien nach Salzburg gekommen, konnte sich jedoch erst in der laufenden Saison nachhaltig durchsetzen. Mit zwölf Toren in 29 Einsätzen war der Nationalspieler im Herbst treffsicherster Akteur des Vizemeisters. Trotz dieser Bilanz ist er für seinen neuen Trainer noch ein weitgehend unbeschriebenes Blatt.

Lazio-Coach Maurizio Sarri, der mit dem Wechsel von Matteo Guendouzi zu Fenerbahce einen zentralen Mittelfeldspieler verloren hat, reagierte offen überrascht: "Ich kenne diesen Spieler nicht. Wahrscheinlich kennen ihn die anderen Leute, die in diesem Verein arbeiten, besser als ich. Aber ich weiß ehrlicherweise nicht, was ich dazu sagen soll", sagte der 66-Jährige nach dem 2:2 gegen Schlusslicht AC Florenz. "Ich habe auch keinen österreichischen Fußball geschaut, dafür habe ich keine Zeit."

Dennoch kündigte Sarri an, sich intensiv mit dem Neuzugang zu beschäftigen, um "seine Stärken und Schwächen auszukundschaften und herauszufinden, wie wir ihn am besten einbauen können".