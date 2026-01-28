Luka Vuskovic, Abwehr-Star des Hamburger SV, freut sich auf das am kommenden Wochenende anstehende Bundesliga-Duell mit dem FC Bayern München und dessen Top-Stürmer Harry Kane. Das sagte er der Sport Bild.
"Ich kann so viel lernen": Luka Vuskovic freut sich auf spezielles Duell im Spiel gegen interessierten FC Bayern
- Getty Images
Luka Vuskovic über Duell mit Harry Kane: "Bedeutet mir so viel"
"Es bedeutet mir sehr viel, gegen ihn zu spielen. Ich kann aus so einem Duell so viel für meine weitere Zukunft lernen", erklärte der 18-Jährige. Er ist in der aktuellen Saison von Tottenham Hotspur an die Rothosen ausgeliehen - und damit ausgerechnet von dem Klub, für den Kane lange Jahre spielte und glänzte.
"Harry Kane ist ein unglaublicher Spieler, trifft fast in jedem Spiel", stellte Vuskovic die Klasse seines Gegenspielers vom Wochenende heraus. "Wenn man eine Sekunde lang nicht auf ihn aufpasst, dann nutzt Harry Kane diesen Moment eiskalt aus", meinte der Kroate.
- Getty
Liga-Bestwerte für Luka Vuskovic beim HSV
Das Hinspiel in München war eine klare Sache für den FC Bayern, der sich mit 5:0 im eigenen Stadion gegen den Aufsteiger durchsetzte. Kane erzielte dabei per Elfmeter nur ein Tor, bereitete aber weitere Treffer mustergültig für seine FCB-Teamkollegen vor. "Es ist sehr gut für mich und meine Entwicklung, gegen einen der besten Stürmer der Welt zu spielen", meinte Vuskovic, der in seiner ersten Bundesliga-Saison sofort überzeugt: Mit einer Zweikampfquote von 69,3 Prozent und 78,5 Prozent gewonnener Kopfballduelle liefert er ligaweite Bestwerte - und soll sich damit unter anderem beim FC Bayern München auf den Zettel gespielt haben.
Dass die Hamburger Vuskovic über die Saison hinaus halten können, erscheint angesichts der starken Auftritte des Innenverteidigers unrealistisch. Tottenham hatte den Kroaten im Sommer für elf Millionen Euro Ablöse von Hajduk Split geholt und sofort in die Bundesliga weiterverliehen. Mittlerweile liegt Vuskovics Marktwert bei 40 Millionen Euro.
Die Saison von Luka Vuskovic in Zahlen:
- Spiele: 18
- Spielminuten: 1650
- Tore: 3
- Assists: 0