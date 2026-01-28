"Ich kann so viel lernen": Luka Vuskovic freut sich auf spezielles Duell im Spiel gegen interessierten FC Bayern

"Es bedeutet mir sehr viel, gegen ihn zu spielen. Ich kann aus so einem Duell so viel für meine weitere Zukunft lernen", erklärte der 18-Jährige. Er ist in der aktuellen Saison von Tottenham Hotspur an die Rothosen ausgeliehen - und damit ausgerechnet von dem Klub, für den Kane lange Jahre spielte und glänzte.

"Harry Kane ist ein unglaublicher Spieler, trifft fast in jedem Spiel", stellte Vuskovic die Klasse seines Gegenspielers vom Wochenende heraus. "Wenn man eine Sekunde lang nicht auf ihn aufpasst, dann nutzt Harry Kane diesen Moment eiskalt aus", meinte der Kroate.