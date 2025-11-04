Jamie Carragher hat kritisiert, dass der FC Liverpool im Sommer gleich für zwei Stürmer tief in die Tasche gegriffen hat - obwohl Arne Slot in der Regel nur einen der beiden spielen lässt.
"Ich kann mir nicht vorstellen, wie das in Zukunft funktionieren soll": Legende des FC Liverpool wegen des Transfersommers "fassungslos"
WAS IST PASSIERT?
Die Reds hatten zunächst 95 Millionen Euro Ablöse für Hugo Ekitike an Eintracht Frankfurt überwiesen und legten durch die Verpflichtung von Alexander Isak kurz vor Ende der Wechselperiode noch einen obendrauf. Für den Schweden war die Premier-League-Rekordsumme von 145 Millionen Euro fällig, nachdem ihn Newcastle United lange nicht freigegeben hatte.
Das Problem: Wenn beide fit sind, ist in Slots System aktuell nur Platz für einen der beiden Stürmer.
- Getty/GOAL
WAS WURDE GESAGT?
Laut Carragher habe Liverpool damit über das Ziel hinaus geschossen. Gegenüber Sky Sport reagierte die Vereinslegende "fassungslos" auf das Vorgehen seines langjährigen Klubs. "Ich kann vollkommen verstehen, dass es nicht einfach ist, und das waren auch immer meine Vorbehalte gegenüber dem Kauf von zwei Stürmern für so viel Geld, die beide auf derselben Position spielen", sagte er und betonte: "Es ist sehr schwierig, sich vorzustellen, dass Liverpool zwei Stürmer auf dem Platz hat, das ist nicht einfach. Daher verstehe ich, dass man versucht, Isak in die Mannschaft zu integrieren, obwohl Ekitike gut gespielt hat – denn er ist ein großartiger Spieler, man muss ihn fit machen, und außerdem hat man viel Geld für ihn bezahlt." Carragher ergänzte: "Ich kann mir kaum vorstellen, wie das in Zukunft funktionieren soll."
WUSSTEST DU DAS?
Derzeit hat Slot jedoch nicht die Qual der Wahl. Isak verpasste die vergangenen drei Pflichtspiele wegen einer Leistenverletzung und wird auch beim Champions-League-Duell der Reds mit Real Madrid am Dienstagabend nicht zum Einsatz kommen.
Ekitike hatte ohnehin den besseren Start im Vergleich mit dem schwedischen Nationalspieler hingelegt, traf bei sei seinen vergangenen acht Einsätzen für Verein und Nationalmannschaft jedoch nur einmal. Dennoch sieht ihn Carragher aktuell in der Pole Position. "Er spielt wirklich gut, und es wird Isak wahrscheinlich ein wenig gut tun, wenn er nicht in der Mannschaft ist, um seine Fitness im Training weiter aufzubauen", sagte er.
- Getty
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Insgesamt kommt Ekitike bislang auf sechs Treffer in 14 Partien, zudem gelang ihm ein Assist. Isak traf hingegen erst einmal im Carabao Cup. In der Premier League und Königsklasse wartet er noch auf seinen ersten Treffer im Reds-Trikot.
Dabei hatte der 26-Jährige für Newcastle United noch über einen ausgezeichneten Torriecher verfügt. In den vergangenen beiden Spielzeit kam Isak jeweils auf über 20 Saisontore.
Nach zuletzt fünf Niederlagen aus sechs Spielen bezwang der amtierende englische Meister zuletzt Aston Villa mit 2:0 durch Tore von Mohamed Salah und Ryan Gravenberch. Nach dem Kracher gegen Real wartet Manchester City in der Liga - der Gewinner bleibt Spitzenreiter FC Arsenal auf den Fersen.