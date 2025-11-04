"Ich kann mir nicht vorstellen, wie das in Zukunft funktionieren soll": Legende des FC Liverpool wegen des Transfersommers "fassungslos"

Derzeit hat Slot jedoch nicht die Qual der Wahl. Isak verpasste die vergangenen drei Pflichtspiele wegen einer Leistenverletzung und wird auch beim Champions-League-Duell der Reds mit Real Madrid am Dienstagabend nicht zum Einsatz kommen.

Ekitike hatte ohnehin den besseren Start im Vergleich mit dem schwedischen Nationalspieler hingelegt, traf bei sei seinen vergangenen acht Einsätzen für Verein und Nationalmannschaft jedoch nur einmal. Dennoch sieht ihn Carragher aktuell in der Pole Position. "Er spielt wirklich gut, und es wird Isak wahrscheinlich ein wenig gut tun, wenn er nicht in der Mannschaft ist, um seine Fitness im Training weiter aufzubauen", sagte er.