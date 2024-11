"Ich kann mir nicht vorstellen, dass das je getoppt wird": Englischer Klub liegt in der 95. Minute 2:5 zurück – und gewinnt noch

Auf der Insel hat es eine Aufholjagd gegeben, die ihresgleichen sucht.

Manchester Uniteds Wunder gegen den FC Bayern 1999 oder Liverpools "Wunder" von Istanbul 2005 können einpacken! Die wahre "Mutter" aller Comebacks hat sich am Wochenende in der englischen Northern League Division Two zugetragen, beim Spiel zwischen Sunderland West End und dem Yarm & Eaglescliffe FC.