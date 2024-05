"Ich kann es nicht erwarten": Datum für die Vorstellung von Kylian Mbappé bei Real Madrid steht offenbar

Bislang hält sich Kylian Mbappé, was seinen neuen Klub angeht, noch bedeckt. Das Warten hat aber wohl schon bald ein Ende.

Das genaue Datum, an dem Kylian Mbappé bei Real Madrid als Neuzugang vorgestellt wird, steht offenbar: Laut der spanischen Sportzeitung Marca ist es am Donnerstag, 6. Juni, endlich so weit. Dann soll der Franzose bei den Königlichen erst der Presse und dann im Stadion auch den Fans präsentiert werden.

Bislang hatte Mbappé nur seinen Abschied von seinem aktuellen Klub Paris Saint-Germain zum Saisonende angekündigt. Auf die Fragen nach seinem nächsten Verein hat er nur vage Andeutungen gegeben, obwohl es keinerlei Zweifel daran geben dürfte, dass er in Zukunft für die Blancos auflaufen wird.