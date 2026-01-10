"Ich kämpfe einfach nur darum, dass ich am Leben bleibe": Ehemaliges Talent des FC Chelsea hat unheilbare Krankheit

In dem Social-Media-Post schrieb Musonda: "Das Leben hat so viele Höhen und Tiefen. Niemand weiß wirklich, mit was man zu kämpfen hat. Die letzten Jahre waren für mich sehr hart und anstrengend. Ich muss euch die traurige Nachricht überbringen, dass ich hart darum gekämpft habe, wieder gesund zu werden."

Musonda erklärte: "Ich kämpfe einfach nur darum, dass ich am Leben bleibe. Ich hatte das Glück, eine wunderschöne Jugend zu haben. Es gibt so viele wunderbare Menschen, denen ich gerne persönlich dafür danken würde. Es tut mir aber weh, dass ich vielleicht keine Gelegenheit mehr dazu haben werde. Ich liebe euch alle, Lamisha."