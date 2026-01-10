Lamisha Musonda, ehemaliges Talent des FC Chelsea, hat in einem Social-Media-Post bekanntgegeben, eine unheilbare Krankheit zu haben. Der 33 Jahre alte Belgier berichtete von seinem Kampf ums Überleben, den er aller Voraussicht nach in Kürze dennoch verlieren wird. Gleichzeitig blickte er mit Dankbarkeit auf seinen Karriereweg und sein bisheriges Leben zurück - und erhielt für seine Nachricht viel Zuspruch.
"Ich kämpfe einfach nur darum, dass ich am Leben bleibe": Ehemaliges Talent des FC Chelsea hat unheilbare Krankheit
Musonda ohne Einsatz für Chelseas erste Mannschaft
Musonda begann seine Karriere in der Jugend-Akademie des RSC Anderlecht. 2012 wechselte er zusammen mit seinen Brüdern Tika und Charly Jr. nach London, kam jedoch nicht in der ersten Mannschaft zum Einsatz.
Er beendete seine Fußballkarriere 2019 im Alter von nur 27 Jahren. Charly Jr., der als zukünftiger Star gehandelt wurde, bestritt sieben Spiele für die Blues, bevor er 2022 den Verein verließ. Tika ist weiterhin im Fußball tätig und arbeitet als Talentscout beim FC Liverpool.
Musonda: "Letzte Jahre waren hart und anstrengend"
In dem Social-Media-Post schrieb Musonda: "Das Leben hat so viele Höhen und Tiefen. Niemand weiß wirklich, mit was man zu kämpfen hat. Die letzten Jahre waren für mich sehr hart und anstrengend. Ich muss euch die traurige Nachricht überbringen, dass ich hart darum gekämpft habe, wieder gesund zu werden."
Musonda erklärte: "Ich kämpfe einfach nur darum, dass ich am Leben bleibe. Ich hatte das Glück, eine wunderschöne Jugend zu haben. Es gibt so viele wunderbare Menschen, denen ich gerne persönlich dafür danken würde. Es tut mir aber weh, dass ich vielleicht keine Gelegenheit mehr dazu haben werde. Ich liebe euch alle, Lamisha."
- Getty Images
Romelu Lukaku: "Wir sind bei dir"
Unter dem Beitrag hinterließen zahlreiche bekannte Namen aus der Fußball-Welt ihre besten Wünsche. Musondas belgischer Landsmann und Ex-Chelsea-Stürmer Romelu Lukaku schrieb: "Halt durch, Lamisha. Wir sind bei dir."
Auch die ehemalige Chelsea-Chefin Marina Granovskaia schrieb: "Ich hoffe von ganzem Herzen, dass du deine gesundheitlichen Probleme überstehst! Ich denke an dich und deine Familie."
Musonda reagierte auf die Nachrichten und ergänzte: "Ich möchte dem Fußball und der Schule dafür danken, dass sie mir echte Lektionen fürs Leben erteilt haben. Für die guten Menschen, denen ich auf meinem Weg begegnet bin, die Teamkollegen, die Lehrer, die Trainer, die Busfahrer, kämpfe ich und bleibe stark."
Die Vereine von Lamisha Musonda:
- 2006 - 2012: RSC Anderlecht
- 2012 - 2014: Chelsea
- 2014: KV Mechelen
- 2017 - 2018: Llagostera
- 2018: Palamos
- 2018 - 2020: TP Mazembe