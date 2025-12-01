"Ich hatte das im Kopf": Spanien-Star Lamine Yamal dachte darüber nach, für Marokko zu spielen

In der Furia Roja ist Yamal längst Stammspieler und Leistungsträger. Er war maßgeblich am angesprochenen Gewinn der EURO 2024 in Deutschland beteiligt und Spanien zählt bei der WM-Endrunde im kommenden Sommer in den USA, Kanada und Mexiko zu den Top-Favoriten auf den Titelgewinn. Auch Marokko, das bei der WM 2022 in Katar sensationell die Vorschlussrunde erreichte, ist für das Turnier qualifiziert.

"Ich werde immer Zuneigung zu Marokko verspüren, das ist auch mein Land", stellte Yamal klar. "Es wäre nicht merkwürdig oder schlecht gewesen, wenn ich für sie gespielt hätte. Am Ende war ausschlaggebend, dass ich mit Spanien die EM spielen konnte. Ich bin in Spanien aufgewachsen und ich fühle, dass dies auch mein Land ist."

Als "Gesicht eines neuen Spaniens" sehe er sich allerdings nicht, so der Shootingstar. Es sei an den Zuschauern, das zu entscheiden: "Ich weiß, dass viele Leute mir zuschauen wollen, wenn ich auf den Platz gehe. Aber ich bin nicht besessen davon, das Gesicht Spaniens zu sein."