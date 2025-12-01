Vor seinem Debüt für die spanische Nationalmannschaft dachte Superstar Lamine Yamal (FC Barcelona) nach eigenen Angaben konkret darüber nach, für Marokko aufzulaufen.
"Ich hatte das im Kopf": Spanien-Star Lamine Yamal dachte darüber nach, für Marokko zu spielen
Yamal wurde in Esplugues de Llobregat nahe Barcelona geboren. Seine Mutter stammt aus Äquatorialguinea, während sein Vater Marokkaner ist. Daher hätte er auch für Marokkos Auswahl auflaufen können.
Von der U15 bis zur U19 durchlief er Spaniens Junioren-Auswahlmannschaften, ehe er 2023 im Alter von 16 Jahren und 57 Tagen unter Luis de la Fuente in der A-Nationalmannschaft debütierte.
Lamine Yamal wollte unbedingt bei einer EM auflaufen
In der TV-Sendung '60 Minutes Overtime' bei CBS erklärte er, dass er durchaus darüber nachdachte, für Marokko zu spielen: "Die Wahrheit ist, dass es etwas komisch ist. Ich hatte das im Kopf: 'Hey, ich könnte für Marokko spielen.' Marokko hatte gerade das Halbfinale bei der Weltmeisterschaft erreicht. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass ich im Grunde nicht gezweifelt habe. Trotz aller Liebe und allem Respekt, den ich für Marokko empfinde, wollte ich immer an einer Europameisterschaft teilnehmen und hier in Europa spielen."
Yamal lieferte auch die Begründung: "Der europäische Fußball wird stärker verfolgt und ist international konkurrenzfähiger. Ich spiele für Barca und wollte die Möglichkeit haben, die EM zu gewinnen. Zum Glück habe ich das schon geschafft und ich wollte bei einer Weltmeisterschaft spielen mit der Chance, sie zu gewinnen."
Lamine Yamal und Spanien fahren als Favoriten zur WM 2026
In der Furia Roja ist Yamal längst Stammspieler und Leistungsträger. Er war maßgeblich am angesprochenen Gewinn der EURO 2024 in Deutschland beteiligt und Spanien zählt bei der WM-Endrunde im kommenden Sommer in den USA, Kanada und Mexiko zu den Top-Favoriten auf den Titelgewinn. Auch Marokko, das bei der WM 2022 in Katar sensationell die Vorschlussrunde erreichte, ist für das Turnier qualifiziert.
"Ich werde immer Zuneigung zu Marokko verspüren, das ist auch mein Land", stellte Yamal klar. "Es wäre nicht merkwürdig oder schlecht gewesen, wenn ich für sie gespielt hätte. Am Ende war ausschlaggebend, dass ich mit Spanien die EM spielen konnte. Ich bin in Spanien aufgewachsen und ich fühle, dass dies auch mein Land ist."
Als "Gesicht eines neuen Spaniens" sehe er sich allerdings nicht, so der Shootingstar. Es sei an den Zuschauern, das zu entscheiden: "Ich weiß, dass viele Leute mir zuschauen wollen, wenn ich auf den Platz gehe. Aber ich bin nicht besessen davon, das Gesicht Spaniens zu sein."
Lamine Yamal: Die Zahlen seiner Nationalmannschaftskarriere
- Debüt: 8. September 2023 gegen Georgien (7:1)
- Länderspiele: 23
- Tore: 6
- Assists: 12
- Gelbe Karten: 3
- Titel: 1