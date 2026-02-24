"Ich habe Xabi Alonso angerufen!" Wie der "Wunsch"-Transfer von Florian Wirtz zu Real Madrid platzte

"In der Phase, als es um einen Wechsel zu Liverpool oder Bayern ging, habe ich Xabi Alonso angerufen und ihm gesagt: 'Du musst den Jungen aus Leverkusen mit zu Real nehmen.' Xabi antwortete: 'Das musst du nicht mir sagen, sondern Florentino Perez'", erzählte Struth von der Agentur Sports 360 im Bild-Podcast Phrasenmäher.

Alonsos Wechsel zu den Königlichen stand zu diesem Zeitpunkt schon fest. In der Folge nahm Struth tatsächlich Kontakt zum mächtigen Klubpräsidenten der Madrilenen auf und schrieb ihm eine Textnachricht. Der Inhalt: "Lieber Florentino. Ich habe es dir schon mehrfach gesagt: Ich habe hier einen Spieler, den ich euch sehr ans Herz legen würde. Florian Wirtz macht jede Mannschaft der Welt besser."

Doch schon die Antwort zeugte nicht unbedingt vom aller größten Bestreben, Wirtz nach Madrid lotsen zu wollen. Perez habe sich demnach lediglich bedankt und auf Generaldirektor Jose Sanchez verwiesen. Zu einem Angebot sei es nie gekommen - wohl auch aufgrund der Finanzen in der spanischen Hauptstadt.

"In dem Jahr hat es einfach nicht gepasst aufgrund des Kaders und des Budgets. Auch bei Real Madrid sind die Kassen mal nicht so voll", sagte Struth. "Mein Wunsch bleibt es aber, dass Florian dort eines Tages spielt."