Spielerberater Volker Struth hat verraten, dass er seinen Klienten Florian Wirtz vor dessen Wechsel zum FC Liverpool bei Real Madrid angeboten habe.
"Ich habe Xabi Alonso angerufen!" Wie der "Wunsch"-Transfer von Florian Wirtz zu Real Madrid platzte
Struth kontaktierte Xabi Alonso wegen Florian Wirtz: "Du muss den Jungen mit zu Real nehmen"
"In der Phase, als es um einen Wechsel zu Liverpool oder Bayern ging, habe ich Xabi Alonso angerufen und ihm gesagt: 'Du musst den Jungen aus Leverkusen mit zu Real nehmen.' Xabi antwortete: 'Das musst du nicht mir sagen, sondern Florentino Perez'", erzählte Struth von der Agentur Sports 360 im Bild-Podcast Phrasenmäher.
Alonsos Wechsel zu den Königlichen stand zu diesem Zeitpunkt schon fest. In der Folge nahm Struth tatsächlich Kontakt zum mächtigen Klubpräsidenten der Madrilenen auf und schrieb ihm eine Textnachricht. Der Inhalt: "Lieber Florentino. Ich habe es dir schon mehrfach gesagt: Ich habe hier einen Spieler, den ich euch sehr ans Herz legen würde. Florian Wirtz macht jede Mannschaft der Welt besser."
Doch schon die Antwort zeugte nicht unbedingt vom aller größten Bestreben, Wirtz nach Madrid lotsen zu wollen. Perez habe sich demnach lediglich bedankt und auf Generaldirektor Jose Sanchez verwiesen. Zu einem Angebot sei es nie gekommen - wohl auch aufgrund der Finanzen in der spanischen Hauptstadt.
"In dem Jahr hat es einfach nicht gepasst aufgrund des Kaders und des Budgets. Auch bei Real Madrid sind die Kassen mal nicht so voll", sagte Struth. "Mein Wunsch bleibt es aber, dass Florian dort eines Tages spielt."
Wirtz erlebt schwierige Startphase beim FC Liverpool
Nach seinem 125 Millionen teuren Wechsel von Bayer 04 zum FC Liverpool steht Wirtz vorerst bis 2030 bei den Reds unter Vertrag. Während sein "Mentor" Alonso in Madrid schon wieder Geschichte ist, hatte auch der deutsche Nationalspieler an der Anfield Road mit einigen Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen. Besonders die physische Spielweise in der Premier League habe ihm durchaus zugesetzt, wie er jüngst verriet.
Wirtz musste bis Anfang Dezember in der Premier League auf eine Torbeteiligung warten und wurde von so manchem TV-Experten in Deutschland und England bereits abgeschrieben. Zuletzt fand er sich in Liverpool aber immer besser zurecht. Nach einem starken Januar (wettbewerbsübergreifend sechs Tore und vier Vorlagen) wählten ihn Liverpools Fans zum Spieler des Monats.
"Ich habe viel Zeit im Kraftraum verbracht. Aber auch die Zweikämpfe auf dem Platz und im Training sowie die zusätzliche Arbeit nach dem Training helfen mir", sagte Wirtz nach der Wahl in einem Interview mit den vereinseigenen Medien. Er habe "nur ein wenig Zeit gebraucht, um dorthin zu kommen, wo ich jetzt bin".
Zuletzt setzte es für den 22-Jährigen jedoch einen kleinen Rückschlag. Beim Auswärmen vor dem Last-Minute-Sieg gegen Nottingham Forest am Sonntag musste er sich mit Rückenproblemen abmelden und das Spiel von der Tribüne aus begutachten. "Wir glauben nicht, dass es sehr ernst ist, aber er hat seinen Rücken gespürt. Er war nicht in der Lage, 100 Prozent oder auch nur annähernd 100 Prozent zu geben. Wir hoffen und gehen davon aus, dass er nächste Woche wieder bei uns sein kann, aber man weiß ja nie", sagte Trainer Arne Slot nach Spielende.
Florian Wirtz beim FC Liverpool: Leistungsdaten und Statistiken
- Spiele: 35
- Tore: 6
- Vorlagen: 8
Häufig gestellte Fragen
Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.
Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.
Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 27 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.
Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.
Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.
Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.
Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.
Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.
Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.
Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.
Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.
Wirtz hat keine eigenen Kinder.
Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.
Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.
Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.
Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.
Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.
Wie bei vielen mit dem Vornamen Florian wird auch Wirtz häufig mit "Flo" angesprochen. Weitere geläufige Spitznamen sind bislang nicht bekannt.