"Es ist beeindruckend, dass ein 17-Jähriger mit seinen technischen Fähigkeiten und einem gesunden Selbstbewusstsein Stars wie Harry Kane und Michael Olise in den Schatten stellt", sagte Hamann bei Sky. "Ich habe so etwas noch nie gesehen, welchen Einfluss er auf eine europäische Top-Mannschaft hat."
"Ich habe so etwas noch nie gesehen": Dietmar Hamann lobt Lennart Karl vom FC Bayern - und provoziert Jamal Musiala
Karl verzeichnete in dieser Saison in 19 Einsätzen bereits fünf Treffer und zwei Assists. Vor allem in der Champions League glänzte er, zuletzt mit einem Tor beim 3:1-Sieg gegen Sporting Lissabon. In den vergangenen sechs Pflichtspielen stand er fünfmal in der Startelf.
Im neuen Jahr dürfte sich der Konkurrenzkampf in der Münchner Offensive aber zuspitzen. Denn dann wird Jamal Musiala nach seinem Wadenbeinbruch zurückerwartet. "Er muss erstmal zeigen, dass er an Lennart Karl vorbeikommt", sagte Hamann. Eine durchaus provokante Aussage in Richtung eines der besten deutschen Fußballer der vergangenen Jahre.
FC Bayern: Dietmar Hamann fordert DFB-Nominierung von Lennart Karl
Dem mittlerweile 22-jährigen Musiala gelang einst auch bereits als Teenager der Durchbruch beim FC Bayern. Mit 18 debütierte er für die deutsche Nationalmannschaft und nahm an der EM 2021 teil, mit 19 war er Stammspieler bei der WM 2022. Karl wird auch schon mit einer erstmaligen Berufung ins DFB-Team in Verbindung gebracht.
"Wenn Karl auch nur annähernd so weiterspielt, kann sich die Nationalmannschaft gar nicht erlauben, ihn nicht mit zur WM zu nehmen", findet Hamann. Zuletzt sagte DFB-Kapitän Joshua Kimmich: "Momentan ist es so, dass er in die Stammelf reingerutscht ist. Und jeder Stammspieler bei Bayern München - vor allem jetzt so, wie wir gerade spielen - gehört dann auch in die Nationalmannschaft."
