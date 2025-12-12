"Ich habe so etwas noch nie gesehen": Dietmar Hamann lobt Lennart Karl vom FC Bayern - und provoziert Jamal Musiala

Karl verzeichnete in dieser Saison in 19 Einsätzen bereits fünf Treffer und zwei Assists. Vor allem in der Champions League glänzte er, zuletzt mit einem Tor beim 3:1-Sieg gegen Sporting Lissabon. In den vergangenen sechs Pflichtspielen stand er fünfmal in der Startelf.

Im neuen Jahr dürfte sich der Konkurrenzkampf in der Münchner Offensive aber zuspitzen. Denn dann wird Jamal Musiala nach seinem Wadenbeinbruch zurückerwartet. "Er muss erstmal zeigen, dass er an Lennart Karl vorbeikommt", sagte Hamann. Eine durchaus provokante Aussage in Richtung eines der besten deutschen Fußballer der vergangenen Jahre.