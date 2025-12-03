"Ich habe meine Haare verloren": Pep Guardiola nach knappem Sieg von Manchester City nervlich am Ende

"Es ist die Premier League. In einer anderen Liga hast du die Kontrolle, aber es ist die Premier League", sagte Guardiola zum Spielverlauf. "Ich weiß, dass ihr fragen werdet: Was ist passiert? Was ist passiert? Aber ich habe keine Antwort."

Durch den Zittersieg behaupteten die Skyblues ihren zweiten Platz hinter Spitzenreiter FC Arsenal. Erst zuletzt hatte das Team von Guardiola beim Last-Minute-Sieg (3:2) gegen Kellerkind Leeds United vom deutschen Trainer Daniel Farke bangen müssen.