Der Frust sitzt tief bei Raphinha. Monate nach der Verleihung des Ballon d’Or meldet sich der Offensivspieler des FC Barcelona erneut zu Wort – und macht deutlich, dass er mit seiner Platzierung weiterhin hadert. Während die Wahl längst Geschichte ist, liefern seine jüngsten Aussagen neuen Zündstoff in einer Debatte, die schon im Herbst hohe Wellen schlug.
"Ich habe mehr erwartet": Barca-Star Raphinha hadert mit nicht gewonnenem Ballon d’Or
Bei der Ballon-d’Or-Wahl landete der Brasilianer lediglich auf Rang fünf. Der Titel ging an Ousmane Dembele, gefolgt von Lamine Yamal, Vitinha und Mohamed Salah. Vor allem die deutliche Entscheidung zugunsten Dembeles – der mit 73 Erststimmen dominierte – sorgte für Diskussionen. Brisant: Raphinha erhielt von keinem der 100 stimmberechtigten Journalisten eine Erststimme.
Dabei hatte der 29-Jährige eine außergewöhnliche Saison gespielt: In 57 Pflichtspielen sammelte er wettbewerbsübergreifend 60 Scorerpunkte, führte Barcelona zu den nationalen Titeln in LaLiga, Copa del Rey und Supercopa und stellte in der Champions League mit 21 Torbeteiligungen einen Rekord auf. Dennoch reichte es nicht einmal für das Podium.
Die Entscheidung rief schon damals prominente Kritiker auf den Plan. Landsmann Neymar kommentierte die Platzierung seines Nationalmannschaftskollegen deutlich: "Raphinha auf Platz fünf ist eine Unverschämtheit" – und sprach von "einem absoluten Witz".
Barcelona-Star Raphinha enttäuscht über Ballon-d’Or-Platzierung
Nun hat sich Raphinha selbst ausführlich geäußert – und dabei keinen Zweifel an seiner eigenen Sichtweise gelassen. "Ich war enttäuscht. Ich habe mehr erwartet. Ich habe erwartet, zumindest unter den Top drei zu sein", sagte er im Gespräch mit Sofascore. Zwar habe er gewusst, dass die Champions League bei der Wahl stark gewichtet werde, doch zufrieden sei er mit dem Ergebnis nicht gewesen.
Besonders deutlich wurde der Flügelspieler bei der Frage nach seiner persönlichen Einschätzung: "Ich würde mich selbst auf den ersten Platz setzen." Für ihn sei es problematisch, dass eine individuelle Auszeichnung faktisch von einem einzigen Wettbewerb abhänge. "Meiner Ansicht nach kann eine individuelle Auszeichnung nicht auf einem einzigen Wettbewerb basieren", erklärte Raphinha und ergänzte selbstbewusst: "Wenn es wirklich um die Saison insgesamt gegangen wäre, dann hätte ich die Auszeichnung gewinnen müssen."
Trotz aller Kritik betonte der Brasilianer auch den Respekt vor der Konkurrenz. Dembele und Yamal hätten ebenfalls "spektakuläre Saisons" gespielt. An seiner eigenen Leistung lasse er jedoch keinen Zweifel: "Keine individuelle Auszeichnung wird das auslöschen, was ich in der vergangenen Saison geleistet habe."
Raphinha: Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 21
- Spielminuten: 1.364
- Tore: 13
- Assists: 5