"Ich habe mehr erwartet": Barca-Star Raphinha hadert mit nicht gewonnenem Ballon d’Or

Nun hat sich Raphinha selbst ausführlich geäußert – und dabei keinen Zweifel an seiner eigenen Sichtweise gelassen. "Ich war enttäuscht. Ich habe mehr erwartet. Ich habe erwartet, zumindest unter den Top drei zu sein", sagte er im Gespräch mit Sofascore. Zwar habe er gewusst, dass die Champions League bei der Wahl stark gewichtet werde, doch zufrieden sei er mit dem Ergebnis nicht gewesen.

Besonders deutlich wurde der Flügelspieler bei der Frage nach seiner persönlichen Einschätzung: "Ich würde mich selbst auf den ersten Platz setzen." Für ihn sei es problematisch, dass eine individuelle Auszeichnung faktisch von einem einzigen Wettbewerb abhänge. "Meiner Ansicht nach kann eine individuelle Auszeichnung nicht auf einem einzigen Wettbewerb basieren", erklärte Raphinha und ergänzte selbstbewusst: "Wenn es wirklich um die Saison insgesamt gegangen wäre, dann hätte ich die Auszeichnung gewinnen müssen."

Trotz aller Kritik betonte der Brasilianer auch den Respekt vor der Konkurrenz. Dembele und Yamal hätten ebenfalls "spektakuläre Saisons" gespielt. An seiner eigenen Leistung lasse er jedoch keinen Zweifel: "Keine individuelle Auszeichnung wird das auslöschen, was ich in der vergangenen Saison geleistet habe."