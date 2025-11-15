Neven Subotic, 2011 und 2012 deutscher Meister mit Borussia Dortmund, hat von einem Zoff mit dem ehemaligen BVB-Stürmer Niclas Füllkrug berichtet.
"Ich habe keinen Profi auf der Welt erlebt, der so handelt": Meisterheld des BVB erzählt von Zoff mit Niclas Füllkrug
Neven Subotic zu Niclas Füllkrug: "Was denkst du, wer du bist?"
Bei skillers.academy gefragt, mit wem er sich in seiner Karriere den heftigsten Trashtalk geliefert hat, gab sich Subotic zunächst nebulös: "Der kam danach nach Dortmund. Der Stürmer, der jetzt nach England gegangen ist."
Als dann Füllkrugs Name in den Raum geworfen wurde, bestätigte der ehemalige BVB-Verteidiger und erzählte von seinem unfreundlichen Aufeinandertreffen mit dem deutschen Nationalstürmer. "Bei einer Ecke stößt er mich und ich denke mir noch: 'Ja okay, passiert, man ist im Tunnel'. Aber dann guckt der mich böse an und beleidigt mich dann noch. Ich dachte mir: 'Was denkst du, wer du bist?' Ich habe keinen Profi auf der Welt erlebt, der so handelt. Vor allem, weil es auch keine Situation davor gab, bei der ich oder jemand anderes aus meinem Team ihn gefoult habe oder so. Da würde mich mal seine Version der Geschichte interessieren", sagte Subotic schmunzelnd.
- Getty
Niclas Füllkrug vor Rückkehr in die Bundesliga?
Bei welchem Duell mit Füllkrug sich die Szene ereignete, blieb offen. Drei Spiele gegeneinander gab es jedenfalls, Subotic traf zweimal mit dem BVB (2011/12 und 2012/13) und einmal mit Union Berlin (2019/20) auf Füllkrug (jeweils gegen Werder Bremen). Der ehemalige Innenverteidiger, von 2008 bis 2018 bei Dortmund unter Vertrag, hatte seine Karriere 2022 beendet. Füllkrug wechselte indes 2023 von Bremen zum BVB, zog aber schon ein Jahr später weiter in Richtung West Ham. In der Premier League lief es bisher überhaupt nicht wie erhofft, weshalb eine Rückkehr des 32-Jährigen in die Bundesliga im Januar im Raum steht.
Neven Subotics Karriere in der Bundesliga
- Vereine: FSV Mainz 05, Borussia Dortmund, 1. FC Köln, Union Berlin
- Bundesligaspiele: 232
- Bundesligatore: 16
- Titel: Deutscher Meister 2011 und 2012, DFB-Pokalsieger 2012 und 2017