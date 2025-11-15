"Ich habe keinen Profi auf der Welt erlebt, der so handelt": Meisterheld des BVB erzählt von Zoff mit Niclas Füllkrug

Bei skillers.academy gefragt, mit wem er sich in seiner Karriere den heftigsten Trashtalk geliefert hat, gab sich Subotic zunächst nebulös: "Der kam danach nach Dortmund. Der Stürmer, der jetzt nach England gegangen ist."

Als dann Füllkrugs Name in den Raum geworfen wurde, bestätigte der ehemalige BVB-Verteidiger und erzählte von seinem unfreundlichen Aufeinandertreffen mit dem deutschen Nationalstürmer. "Bei einer Ecke stößt er mich und ich denke mir noch: 'Ja okay, passiert, man ist im Tunnel'. Aber dann guckt der mich böse an und beleidigt mich dann noch. Ich dachte mir: 'Was denkst du, wer du bist?' Ich habe keinen Profi auf der Welt erlebt, der so handelt. Vor allem, weil es auch keine Situation davor gab, bei der ich oder jemand anderes aus meinem Team ihn gefoult habe oder so. Da würde mich mal seine Version der Geschichte interessieren", sagte Subotic schmunzelnd.