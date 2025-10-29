Julian Brandt hat der BVB-Führungsetage und auch Trainer Niko Kovac mit einer selbstlosen Geste vor dem DFB-Pokalspiel von Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt imponiert.
"Ich habe kein Problem damit": Selbstlose Geste von Julian Brandt beeindruckte die Bosse des BVB offenbar sehr
WAS IST PASSIERT?
Anders als auf dem Spielberichtsbogen vermerkt, führte nicht Brandt die Dortmunder Startelf aufs Feld, sondern Nico Schlotterbeck. Der Edeltechniker und der Innenverteidiger sind die ersten Stellvertreter des nach wie vor verletzten Emre Can, der aufgrund von schwerwiegenden Adduktorenproblemen seit Mai kein Pflichtspiel bestritten hat.
- IMAGO / Jan Huebner
WAS WURDE GESAGT?
Auf den kuriosen Umstand angesprochen, erklärte Brandt, dass er Schlotterbeck die Kapitänsbinde überlassen habe, "weil ich finde, dass es wichtig ist, dass wir da einen klaren Ansprechpartner haben". Er selbst stand in den vergangenen Wochen nicht immer in der Startelf von Kovac, Schlotterbeck hingegen sei unumstrittener Stammspieler. "Die Kontinuität ist aus meiner Sicht wichtig, ich habe kein Problem damit, weil er es auch sehr gut macht", sagte Brandt.
- Getty Images
WAS IST DER HINTERGRUND?
Wie die Ruhr Nachrichten berichten, sei Brandts Handhabung der Kapitänsfrage sowohl bei Kovac als auch den BVB-Entscheiderung um Lars Ricken und Sebastian Kehl "sehr positiv" zur Kenntnis genommen worden - zumal Schlotterbeck seit längerem ungeachtet etwaiger Bayern-Wechselgerüchte und angesichts der völlig offenen Zukunft von Can (Vertrag läuft 2026 aus) als Dortmunder Kapitän der Zukunft gilt und Brandt erst im Sommer öffentlich mit dem Amt als Vize-Kapitän haderte.
Er sei zu verkopft gewesen, habe viele Dinge persönlich genommen, sagte er auf einer Medienrunde vor dem Abflug zur Klub-WM in den USA. Er glaube, "dass wir in Deutschland von einem Führungsspieler ein ganz klares Bild haben. Er muss wie eine Eins im Wind stehen, muss kratzen, beißen, laut sein, breite Schultern habe, muss auch mal einen umwichsen". Brandt habe versucht, genau jenem Bild zu entsprechen. "Am Ende muss ich aber sagen, es hat mir mehr geschadet, als dass es mir gutgetan hat."
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Während Kapitän Schlotterbeck am Dienstagabend einmal mehr einen stabilen Eindruck in der Dortmunder Dreierkette gegen die Eintracht hinterließ, erzielte Brandt nach einer schwachen ersten Halbzeit den Ausgleich für den BVB und rettete die Schwarzgelben somit in die Verlängerung. Im Elfmeterschießen setzten sich die Dortmunder nach vier satten Treffern gegen die SGE durch und stehen somit im Achtelfinale.