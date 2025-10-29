"Ich habe kein Problem damit": Selbstlose Geste von Julian Brandt beeindruckte die Bosse des BVB offenbar sehr

Wie die Ruhr Nachrichten berichten, sei Brandts Handhabung der Kapitänsfrage sowohl bei Kovac als auch den BVB-Entscheiderung um Lars Ricken und Sebastian Kehl "sehr positiv" zur Kenntnis genommen worden - zumal Schlotterbeck seit längerem ungeachtet etwaiger Bayern-Wechselgerüchte und angesichts der völlig offenen Zukunft von Can (Vertrag läuft 2026 aus) als Dortmunder Kapitän der Zukunft gilt und Brandt erst im Sommer öffentlich mit dem Amt als Vize-Kapitän haderte.

Er sei zu verkopft gewesen, habe viele Dinge persönlich genommen, sagte er auf einer Medienrunde vor dem Abflug zur Klub-WM in den USA. Er glaube, "dass wir in Deutschland von einem Führungsspieler ein ganz klares Bild haben. Er muss wie eine Eins im Wind stehen, muss kratzen, beißen, laut sein, breite Schultern habe, muss auch mal einen umwichsen". Brandt habe versucht, genau jenem Bild zu entsprechen. "Am Ende muss ich aber sagen, es hat mir mehr geschadet, als dass es mir gutgetan hat."