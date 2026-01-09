"Ich habe geweint": Antoine Semenyo wollte mit dem Fußball aufhören und spielte nie für einen großen Klub - jetzt ist er Manchester City 75 Millionen Euro wert

Diese Demut dürfte auch mit seinem steinigen Werdegang zu tun haben. Dass der auf beiden Flügeln sowie auch als Mittelstürmer einsetzbare Offensivspieler nun im nicht mehr blutjungen Alter von 26 Jahren den Sprung zu einem absoluten Spitzenklub geschafft hat, war so vor einigen Jahren noch überhaupt nicht abzusehen.

Als Jugendlicher spielte Semenyo nie in der Akademie eines Premier-League-Teams. Er fiel in Probetrainings beim FC Arsenal und den Tottenham Hotspur durch, aber auch bei kleineren Klubs wie Crystal Palace, Fulham und Millwall. Besonders hart traf ihn die Absage von Palace, nachdem er dort bereits für längere Zeit hatte mittrainieren dürfen.

"Mein Vater erzählte mir von einer Szene, in der ich hätte abspielen müssen, stattdessen selbst abschloss und nicht traf. Und er sah, wie der Trainer aus der Entfernung nur den Kopf schüttelte", erzählte Semenyo selbst vor gut einem Jahr bei Football Focus. Von diesem Moment an sei seinem Vater – früher in Ghana ebenfalls Fußballprofi – klar gewesen, dass der Klub sich gegen eine Verpflichtung entscheiden werde. Kurz darauf sei er tatsächlich ins Büro einbestellt worden und habe die schlechte Nachricht erhalten. "Ich erinnere mich, wie ich zum Auto zurück ging, es war sehr emotional, ich habe geweint."