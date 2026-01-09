"Ich habe geweint": Antoine Semenyo wollte mit dem Fußball aufhören und spielte nie für einen großen Klub - jetzt ist er Manchester City 75 Millionen Euro wert

Am 14. Januar 2025 feiert Omar Marmoush einen perfekten Abschied von Eintracht Frankfurt: In seinem letzten Spiel für den Bundesligisten führt der zu diesem Zeitpunkt 25 Jahre alte Ägypter sein Team mit einem Tor und zwei Assists zu einem 4:1-Erfolg gegen den SC Freiburg. Wenige Tage später geht der Wechsel des herausragend aufspielenden Angreifers für 75 Millionen Euro zu Manchester City über die Bühne.
Gut ein Jahr später, am 7. Januar 2026, wiederholt sich die Geschichte in England: Antoine Semenyo krönt sein überragendes Halbjahr beim AFC Bournemouth und liefert auch bei seinem mutmaßlich letzten Auftritt für die Cherries ab. In der 95. Minute erzielt der Offensivspieler mit einem sehenswerten Distanzschuss den Siegtreffer beim 3:2-Erfolg gegen Tottenham – und das auch noch an seinem 26. Geburtstag. "Wenn das sein letztes Spiel für Bournemouth war, dann gibt es keinen besseren Abschied als auf diese Art. Das ist wie in einem Film, und keiner hat das mehr verdient als er", schwärmt Noch-Teamkollege Marcus Tavernier anschließend bei Sky Sports. Einen Tag später verdichten sich die Anzeichen, dass der Wechsel für 75 Millionen Euro zu Manchester City endgültig in trockenen Tüchern ist.