"Ich habe gewartet, bis alle draußen sind": BVB-Star Nico Schlotterbeck klärt über kuriose Szene vor dem ersten Elfmeter von Serhou Guirassy auf

"Wow, das ist Nico Schlotterbeck", zollte DAZN-Experte und Ex-Bundesligaprofi Nils Petersen dem BVB-Star Respekt für seine Aktion. "Das ist eine große, große Geste", würdigte auch Kommentator Lukas Schönmüller.

Guirassy hielt dem Druck stand und verwandelte mit etwas Glück zum zwischenzeitlichen 2:2. Heidenheims Torhüter Diant Ramaj war noch dran und konnte beinahe parieren, die Kugel landete allerdings im Netz. Und wenig später kam es für Guirassy und den BVB dann sogar noch besser: Nur gut eine Minute nach dem Elfmeter-Tor traf der 29-Jährige nach einem schönen Dortmunder Angriff zur 3:2-Führung.

Schlotterbeck erklärte nach dem Spiel bei DAZN derweil, dass er mit seiner Aktion verhindern wollte, dass Schütze Guirassy von den gegnerischen Spielern vorab verunsichert wird. "Das Problem im Fußball ist mittlerweile, dass die irgendwann den Schützen verunsichern wollen", so Schlotterbeck. "Ich habe gewartet, bis alle draußen sind (aus dem Strafraum, d. Red.), habe Serhou gefragt, ob er schießen will - und er wollte."