Borussia Dortmunds Innenverteidiger Nico Schlotterbeck hat im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (3:2) am Sonntag für einen Gänsehaut-Moment gesorgt.
"Ich habe gewartet, bis alle draußen sind": BVB-Star Nico Schlotterbeck klärt über kuriose Szene vor dem ersten Elfmeter von Serhou Guirassy auf
Nach knapp 70 Minuten war dem BVB, der zu diesem Zeitpunkt überraschend mit 1:2 hinten lag, aufgrund eines Handspiels von Heidenheims Niklas Dorsch im Strafraum ein Elfmeter zugesprochen worden. Zunächst sah es lange so aus, als würde Schlotterbeck die Verantwortung übernehmen und zu dem wichtigen Strafstoß antreten.
So stand der deutsche Nationalspieler jedenfalls mit dem Ball in der Hand am Elfmeterpunkt. Kurz bevor es ernst wurde, suchte Schlotterbeck jedoch den Weg zu Mittelstürmer Serhou Guirassy und überreichte jenem die Kugel. Zudem animierte er die Dortmunder Südtribüne gestenreich, den zuletzt häufig in der Kritik stehenden Torjäger zu pushen.
Nico Schlotterbeck klärt über Elfmeter-Szene auf: "Das Problem ist mittlerweile, dass ..."
"Wow, das ist Nico Schlotterbeck", zollte DAZN-Experte und Ex-Bundesligaprofi Nils Petersen dem BVB-Star Respekt für seine Aktion. "Das ist eine große, große Geste", würdigte auch Kommentator Lukas Schönmüller.
Guirassy hielt dem Druck stand und verwandelte mit etwas Glück zum zwischenzeitlichen 2:2. Heidenheims Torhüter Diant Ramaj war noch dran und konnte beinahe parieren, die Kugel landete allerdings im Netz. Und wenig später kam es für Guirassy und den BVB dann sogar noch besser: Nur gut eine Minute nach dem Elfmeter-Tor traf der 29-Jährige nach einem schönen Dortmunder Angriff zur 3:2-Führung.
Schlotterbeck erklärte nach dem Spiel bei DAZN derweil, dass er mit seiner Aktion verhindern wollte, dass Schütze Guirassy von den gegnerischen Spielern vorab verunsichert wird. "Das Problem im Fußball ist mittlerweile, dass die irgendwann den Schützen verunsichern wollen", so Schlotterbeck. "Ich habe gewartet, bis alle draußen sind (aus dem Strafraum, d. Red.), habe Serhou gefragt, ob er schießen will - und er wollte."
Trotz Guirassy-Fehlschuss bei seinem zweiten Elfer: BVB gewinnt gegen Heidenheim
Aufgrund ausbleibender Tore wurde Guirassy in den vergangenen Monaten häufig kritisiert. In den zehn Bundesligaspielen vor der Partie gegen Heidenheim war dem Angreifer lediglich ein einziges Tor gelungen.
Dementsprechend wichtig waren die Treffer am Sonntag für Guirassy, der später dann sogar noch einen hätte drauf setzen können. In der Schlussphase bekam Dortmund einen weiteren Elfmeter zugesprochen, wieder trat Guirassy an - doch diesmal setzte er seinen Versuch über den Kasten.
Letztlich blieb der Fehlschuss ohne Konsequenzen, da der BVB den 3:2-Vorsprung über die Zeit brachte. Damit nutzte der Tabellenzweite den Patzer von Spitzenreiter Bayern München in Hamburg tags zuvor aus und verkürzte den Rückstand auf den FCB auf sechs Punkte. Ende Februar hat der BVB die Bayern dann zum direkten Duell zu Gast.
Serhou Guirassys Leistungsdaten 2025/26
- Einsätze: 30
- Tore: 12
- Assists: 5