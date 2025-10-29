"Ich habe gefragt, ob er heute getroffen hat": Vincent Kompany wusste offenbar nichts vom Doppelpack von Harry Kane in Köln

Kein Wunder also, dass die Bayern mit Kane unbedingt verlängern wollen. Der Vertragspoker soll bereits begonnen haben, der Klub hat sich dabei angeblich einen Plan zurecht gelegt und will mit einer speziellen Taktik vorgehen.

Nach Informationen der Sport Bild will der deutsche Rekordmeister den Poker mit dem Stürmer mit Geduld angehen. Man wolle zunächst abwarten, ob Kane sich ernsthaft mit einem vorzeitigen Abschied aus München beschäftigt.

Der 32-Jährige besitzt dem Vernehmen nach in seinem aktuellen Vertrag eine Klausel, welche ihm im Sommer 2026 einen Wechsel für 65 Millionen Euro ermöglicht. Aktivieren kann Kane diesen Passus bis zum 31. Januar 2026, erst im Anschluss möchten die Bayern die Gespräche über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit starten.

Gleichzeitig bestünde auch die Möglichkeit, Kane die Klausel vorab abzukaufen. Dies würde die zum Sparen gezwungenen Münchner allerdings verhältnismäßig teuer zu stehen kommen.

Kane selbst betonte allerdings unlängst, sich äußerst wohl in München zu fühlen und machte die Tür für eine Verlängerung des noch bis 2027 datierten Vertrages weit auf. "Ich bin sehr glücklich hier. Es gab viel Gerede, das verstehe ich, wenn man nur noch zwei Jahre Vertrag hat. Aber ich bin wirklich sehr glücklich hier und meine Familie ist es auch. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Es gibt immer Gerüchte, aber mein Fokus liegt einzig und allein auf Bayern München."