Der FC Bayern München hat sich in der 2. Runde des DFB-Pokals souverän mit 4:1 bei Liga-Konkurrent 1. FC Köln durchgesetzt und das Achtelfinale erreicht. Stürmer Harry Kane traf erneut, der Engländer schoss zwei Tore. FCB-Trainer Vincent Kompany schien dies während der Partie entgangen zu sein.
"Ich habe gefragt, ob er heute getroffen hat": Vincent Kompany wusste offenbar nichts vom Doppelpack von Harry Kane in Köln
WAS WURDE GESAGT?
"Er hat einen wahnsinnig starken Körper, dadurch hat er immer etwas mehr Zeit als andere Spieler. Und dann hat er natürlich auch diese unglaublichen Spielverlagerungen", lobte Bayerns Trainer Kane zunächst in der ARD.
Daraufhin erzählte der Belgier mit einem Schmunzeln: "Es ist immer witzig: Ich habe am Ende des Spiels gefragt, ob Harry heute getroffen hat. Mein Staff meinte: Ja, zwei Tore. Man merkt das manchmal nicht, weil er so viel andere Sachen macht für die Mannschaft."
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Mit dem Doppelpack baute Kane seine unheimliche Tor-Statistik in dieser Saison weiter aus. Im 14. Pflichtspiel des Jahres, der FC Bayern hat allesamt gewonnen, schoss Kane seine Treffer 21 und 22.
Im DFB-Pokal steht er nun bei sieben Toren in fünf Partien. In der Bundesliga liegt Kane mit 15 Scorerpunkten (zwölf Tore, drei Vorlagen) einsam an der Spitze der Torjäger- und Scorerliste.
WUSSTEST DU DAS?
Kein Wunder also, dass die Bayern mit Kane unbedingt verlängern wollen. Der Vertragspoker soll bereits begonnen haben, der Klub hat sich dabei angeblich einen Plan zurecht gelegt und will mit einer speziellen Taktik vorgehen.
Nach Informationen der Sport Bild will der deutsche Rekordmeister den Poker mit dem Stürmer mit Geduld angehen. Man wolle zunächst abwarten, ob Kane sich ernsthaft mit einem vorzeitigen Abschied aus München beschäftigt.
Der 32-Jährige besitzt dem Vernehmen nach in seinem aktuellen Vertrag eine Klausel, welche ihm im Sommer 2026 einen Wechsel für 65 Millionen Euro ermöglicht. Aktivieren kann Kane diesen Passus bis zum 31. Januar 2026, erst im Anschluss möchten die Bayern die Gespräche über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit starten.
Gleichzeitig bestünde auch die Möglichkeit, Kane die Klausel vorab abzukaufen. Dies würde die zum Sparen gezwungenen Münchner allerdings verhältnismäßig teuer zu stehen kommen.
Kane selbst betonte allerdings unlängst, sich äußerst wohl in München zu fühlen und machte die Tür für eine Verlängerung des noch bis 2027 datierten Vertrages weit auf. "Ich bin sehr glücklich hier. Es gab viel Gerede, das verstehe ich, wenn man nur noch zwei Jahre Vertrag hat. Aber ich bin wirklich sehr glücklich hier und meine Familie ist es auch. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Es gibt immer Gerüchte, aber mein Fokus liegt einzig und allein auf Bayern München."