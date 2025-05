Kurz nach seinem Kreuzbandriss hatte der FCB-Star mit mentalen Problemen zu kämpfen.

Die Reha nach seiner schweren Knieverletzung setzt Bayern Münchens Linksverteidiger Alphonso Davies zu. Das verriet der Abwehrspieler in seinem Vlog auf YouTube, in dem er den Fans Einblicke in seinen Genesungsprozess liefert.