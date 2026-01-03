"Ich habe es tausend Millionen Mal gesagt": Pep Guardiola reagiert auf pikante Chelsea-Gerüchte

Maresca und der Klub-Weltmeister FC Chelsea hatten sich am Neujahrstag getrennt. Laut Medienberichten sollen angebliche Gespräche des Italieners mit Manchester zu den Gründen für die Trennung gehört haben. Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, Maresca könne Guardiola im Sommer beerben.

"Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass Chelsea meiner Meinung nach einen unglaublichen, unglaublichen Trainer und einen unglaublichen Menschen verliert", sagte Guardiola: "Aber das ist eine Entscheidung der Vereinsführung von Chelsea, daher habe ich dazu nichts zu sagen."