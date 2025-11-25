"Ich habe das Jogi spüren lassen": Weltmeister enthüllt großen Ärger bei WM 2014

Im Podcast der Zeitung Welt erzählte er, dass er enttäuscht und sauer war, als er erfahren hatte, dass er beim Achtelfinale gegen Algerien zunächst auf der Bank Platz nehmen musste. "Sie können mir glauben, dass ich ein bisschen angepisst war", sagte er und habe dies gegenüber Bundestrainer Joachim Löw auch deutlich gemacht: "Ich habe das auch Jogi spüren lassen. Ich war dann so voller Adrenalin und so sauer, dass ich nicht von Anfang an spielen durfte", ergänzte er.

Gegen Algerien spielte Philipp Lahm im defensiven Mittelfeld, doch nach der zähen Vorstellung gegen Algerien und der Verletzung von Shkodran Mustafi warf der Bundestrainer seine Aufstellung nochmal um - und brachte Khedira gegen Frankreich im Viertelfinale von Beginn an: "Über die Aufstellung im Viertelfinale haben wir in Rio in irgendeiner Tiefgarage gesprochen. Da sind wir zwischen Autos durchgelaufen und haben gesagt: 'Jogi, so und so und so haben wir den größten Erfolg, Frankreich zu schlagen. So können wir Weltmeister werden‘", blickte Khedira zurück.