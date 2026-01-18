"Ich habe das Gefühl, wir werden völlig im Stich gelassen": Oliver Glasner rechnet knallhart mit Klubführung ab

"Ich habe das Gefühl, wir werden völlig im Stich gelassen", sagte der frühere Erfolgstrainer von Eintracht Frankfurt der BBC. Er habe sonst immer geschwiegen, aber das könne er nun nicht mehr, "weil ich diese Spieler verteidigen muss".

Doch was war passiert? Beim 1:2 (1:1) beim AFC Sunderland hatte dem Österreicher Kapitän Marc Guehi gefehlt, da er vor einem Wechsel zu Manchester City stehen soll. Bereits im Sommer war Topstar Eberechi Eze kurzfristig an den FC Arsenal verkauft worden. Der Klub befindet sich derzeit in einer Krise: Zuletzt schied der Titelverteidiger im FA Cup beim Sechstligisten Macclesfield aus.

"Das Schlimmste ist, dass wir unseren Kapitän einen Tag vor einem Premier-League-Spiel verkaufen", schimpfte Glasner, der sich fühlte, als sei der Mannschaft in dieser Saison bereits "zweimal das Herz herausgerissen" worden. "Ich kann keinem Spieler einen Vorwurf machen. Uns stehen 12, 13 Spieler aus dem Kader zur Verfügung, und wir fühlen uns nicht unterstützt."