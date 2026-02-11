Getty Images Sport
„Ich glaube nicht, dass das jemals einem anderen Verein passiert ist!“ – Antonio Conte schließt Napoli nach dem Ausscheiden aus der Coppa Italia aus dem Titelrennen der Serie A aus.
Conte kritisiert Schiedsrichterleistungen nach überraschendem Ausscheiden
Die Saison von Napoli erreichte am Dienstagabend einen neuen Tiefpunkt, als sie im Viertelfinale der Coppa Italia gegen Como ausschieden. Ein 1:1-Unentschieden im Stadio Diego Armando Maradona, wo Antonio Vergara zu Beginn der zweiten Halbzeit den Elfmeter von Martin Baturina für Napoli ausglich, führte zu einem spannenden Elfmeterschießen. Letztendlich besiegelten entscheidende Fehlschüsse von Romelu Lukaku und Stanislav Lobotka die Niederlage der Gastgeber.
Contes Wut nach dem Spiel richtete sich jedoch vor allem gegen den Schiedsrichter. Der Trainer von Napoli war empört darüber, dass Como-Verteidiger Jacobo Ramon nach einem Foul an Rasmus Hojlund nicht vom Platz gestellt wurde – eine Entscheidung, die seiner Meinung nach typisch für die schlechte Saison der italienischen Schiedsrichter ist. Er forderte den Schiedsrichterbeauftragten Gianluca Rocchi auf, mehr zu tun, und betonte, dass das derzeitige Niveau der Schiedsrichterleistungen dem italienischen Fußball schade.
„Es ist sicherlich keine gute Saison für Schiedsrichter und VAR. Ich hoffe, dass sie etwas finden, um die Situation zu verbessern“, sagte Conte gegenüber Sport Mediaset. „Tatsache ist, dass sich alle beschweren, Trainer, Spieler und Fans. Der Sport muss sich also verbessern, denn genauso wie wir unsere Mannschaften verbessern, muss Rocchi seine Schiedsrichter und VAR-Offiziellen verbessern. Das ist nicht gut für den Fußball, das ist nicht gut für uns.“
„Wir können zu einem Schrein gehen und beten.“
Während die Entscheidungen der Schiedsrichter für Unmut sorgten, sparte sich Conte seine bitterste Kritik für die Verletzungskrise auf, die seine Mannschaft heimgesucht hatte. Auf die Frage, ob das Ausscheiden Napoli tatsächlich helfen könnte, sich darauf zu konzentrieren, den Neun-Punkte-Rückstand auf Tabellenführer Inter in der Serie A aufzuholen, lachte der Trainer diese Vermutung weg. Er zählte eine Reihe schwerer Verletzungen wichtiger Stars auf, darunter Giovanni Di Lorenzo, Kevin De Bruyne und Billy Gilmour, als Gründe dafür, warum ihm die Hände gebunden sind.
„Was für eine absurde Frage“, antwortete Conte. „Wie kann man die Verletzung von Di Lorenzo vorhersagen, oder Lukaku mit einer Sehnenverletzung, De Bruyne mit einer Sehnenverletzung an einem Bein, an dem er bereits operiert wurde, oder Gilmour, der operiert werden muss und monatelang ausfällt. Wie kann man das vorhersagen?
Wir können nur zum Schrein gehen und beten, denn das sind Verletzungen, die die ganze Saison andauern. Wenn sechs oder sieben wichtige Spieler monatelang ausfallen, müssen immer dieselben Spieler spielen, was Probleme für [Scott] McTominay und [Amir] Rrahmani mit sich bringt. Ich glaube nicht, dass so etwas jemals einem anderen Verein passiert ist.“
Mannschaft trotz fehlender Transfers „über ihr Potenzial hinaus“ gefordert
Der ehemalige Trainer von Chelsea und Juventus wollte seine Spieler vor Kritik schützen und argumentierte, dass sie angesichts der knappen Ressourcen überdurchschnittliche Leistungen erbringen. Er betonte, dass Como mit einem vollständigen Kader und 10 Tagen Pause antrat, während Napoli nur drei Tage nach einem anstrengenden Spiel gegen Genua, das sie mit 10 Mann beendet hatten, eine Mannschaft zusammenstellte.
Conte kritisierte auch die Transferstrategie des Vereins und merkte an, dass ihm gesagt wurde, man könne auf dem Transfermarkt „nichts tun”, sodass ihm nur ein kleiner Kader zur Verfügung stehe, der bis zum Äußersten beansprucht werde.
„Ich kann diese Spieler nur loben, denn wir gehen über unser derzeitiges Potenzial hinaus”, betonte er. „Wir haben nur sehr wenige Ressourcen zur Verfügung, die einfach nicht annähernd den Ambitionen entsprechen, die wir für diese Saison hätten haben sollen. Trotzdem machen die Jungs ihre Sache bemerkenswert gut... angesichts des Kaders, der uns derzeit zur Verfügung steht, hätte jeder Trainer Schwierigkeiten.”
Scudetto-Gerede als „lächerlich“ bezeichnet
Nachdem die Coppa Italia und die Champions League nun verloren sind, droht die Saison für Napoli komplett zu versanden. Conte war brutal ehrlich, was die Position seines Teams in der Hierarchie angeht, und nannte Inter, AC Milan, Roma und Juventus als überlegene Kräfte. Er forderte von den Medien „ernsthafte Bewertungen” und deutete an, dass jegliches Gerede über die Verteidigung ihres Scudetto oder eine späte Herausforderung völlig losgelöst von der Realität ihrer Situation sei.
„Ich denke, dass das, was wir in dieser Saison leisten, unter den gegebenen Umständen unglaublich positiv ist”, schloss Conte. „Was den Scudetto angeht, so haben wir einen Rückstand von neun Punkten, wir haben ernsthafte Probleme, und Sie sprechen vom Scudetto. Kommen Sie schon. Da sind Inter, Milan, Roma, Juventus, sogar Como, worüber reden wir hier? Wir müssen auch bei Fragen und Bewertungen ernsthaft sein, sonst wird das alles lächerlich.”
