„Ich glaube nicht, dass das jemals einem anderen Verein passiert ist!“ – Antonio Conte schließt Napoli nach dem Ausscheiden aus der Coppa Italia aus dem Titelrennen der Serie A aus.

Die Saison von Napoli erreichte am Dienstagabend einen neuen Tiefpunkt, als sie im Viertelfinale der Coppa Italia gegen Como ausschieden. Ein 1:1-Unentschieden im Stadio Diego Armando Maradona, wo Antonio Vergara zu Beginn der zweiten Halbzeit den Elfmeter von Martin Baturina für Napoli ausglich, führte zu einem spannenden Elfmeterschießen. Letztendlich besiegelten entscheidende Fehlschüsse von Romelu Lukaku und Stanislav Lobotka die Niederlage der Gastgeber.

Contes Wut nach dem Spiel richtete sich jedoch vor allem gegen den Schiedsrichter. Der Trainer von Napoli war empört darüber, dass Como-Verteidiger Jacobo Ramon nach einem Foul an Rasmus Hojlund nicht vom Platz gestellt wurde – eine Entscheidung, die seiner Meinung nach typisch für die schlechte Saison der italienischen Schiedsrichter ist. Er forderte den Schiedsrichterbeauftragten Gianluca Rocchi auf, mehr zu tun, und betonte, dass das derzeitige Niveau der Schiedsrichterleistungen dem italienischen Fußball schade.

„Es ist sicherlich keine gute Saison für Schiedsrichter und VAR. Ich hoffe, dass sie etwas finden, um die Situation zu verbessern“, sagte Conte gegenüber Sport Mediaset. „Tatsache ist, dass sich alle beschweren, Trainer, Spieler und Fans. Der Sport muss sich also verbessern, denn genauso wie wir unsere Mannschaften verbessern, muss Rocchi seine Schiedsrichter und VAR-Offiziellen verbessern. Das ist nicht gut für den Fußball, das ist nicht gut für uns.“