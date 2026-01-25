"Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ...": Manchester Citys Trainer Pep Guardiola schießt auf denkwürdiger PK gegen den Schiedsrichter

Sein Problem? Referee Farai Hallam hatte Manchester City in seinem ersten Premier-League-Spiel einen Elfmeter verwehrt, nachdem ihn der Video-Assistent aufgrund eines vermeintlichen Handspiels an den Bildschirm geschickt hatte. Der 32-jährige Hallam blieb jedoch bei seiner Entscheidung.

"Der Schiedsrichter hat ein grandioses Debüt hingelegt, jetzt kennt ihn jeder", spottete Guardiola nach dem 2:0 (2:0) gegen die Wolverhampton Wanderers. "Ich glaube, es ist das erste Mal, dass sie zum Bildschirm gehen und einen Elfmeter nicht geben."

Der Katalane sparte zudem nicht mit Kritik am englischen Schiri-Boss Howard Webb. Dabei hatte Guardiola auch noch die Szene aus dem Derby gegen Manchester United (0:2) in der Vorwoche im Kopf, als Diogo Dalot den City-Profi Jeremy Doku am Knie getroffen hatte und nicht vom Platz geflogen war.