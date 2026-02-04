"Ich glaube, dass wird nichts": Ehemaliger Nationalspieler rechnet nicht mit WM-Teilnahme von Marc-Andre ter Stegen

"Es ist brutal bitter", sagte der ZDF-Experte über den erneut verletzten ter Stegen, aber: "Ich glaube, dass es nichts werden wird mit der WM."

Adler betonte, er "wünsche" ter Stegen, dass es anders komme, "er hätte es total verdient nach dieser Leidenszeit und er war immer so loyal als Nummer 2. Aber man muss auch die Fakten betrachten, wie lange er ausgefallen ist und dass Oliver Baumann einen top Job macht."