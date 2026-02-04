Der frühere Nationaltorhüter Rene Adler sieht für Marc-André ter Stegen keine WM-Chance mehr und rät Bundestrainer Julian Nagelsmann, im deutschen Tor jetzt voll auf Oliver Baumann zu setzen.
"Ich glaube, dass wird nichts": Ehemaliger Nationalspieler rechnet nicht mit WM-Teilnahme von Marc-Andre ter Stegen
"Es ist brutal bitter", sagte der ZDF-Experte über den erneut verletzten ter Stegen, aber: "Ich glaube, dass es nichts werden wird mit der WM."
Adler betonte, er "wünsche" ter Stegen, dass es anders komme, "er hätte es total verdient nach dieser Leidenszeit und er war immer so loyal als Nummer 2. Aber man muss auch die Fakten betrachten, wie lange er ausgefallen ist und dass Oliver Baumann einen top Job macht."
Rene Adler sieht Oliver Baumann als klare Nummer 1
Der zwölfmalige Nationalspieler Adler fände es Baumann gegenüber "nicht fair", wenn Nagelsmann sich nun noch anders entscheiden würde. "Er hat eine super Quali gespielt, er spielt mit Hoffenheim eine sensationell gute Bundesliga-Saison. Deshalb sollten wir uns damit anfreunden, dass Oliver Baumann die Nummer 1 ist."
Die Debatte über einen Rücktritt vom Rücktritt Manuel Neuers erneut aufzumachen, lehnt Adler ab. "Manuel Neuer ist von sich aus zurückgetreten, das ist eine Diskussion, die es nicht zu führen gilt. Man sollte Oliver Baumann den Respekt entgegenbringen, den er sich aufgrund seiner Leistung verdient hat."