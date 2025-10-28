"Ich freue mich für ihn": Als der Wechsel von WM-Held Keylor Navas zum FC Bayern bereits bestätigt wurde

Dieser Artikel erschien erstmals 2020 und wurde aktualisiert.
So richtig ging sein Stern bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien auf, als er mit dem krassen Außenseiter Costa Rica zuerst die Gruppe mit den großen Namen Uruguay, England und Italien sensationell als Erster abschloss und er für den größten Erfolg des zentralamerikanischen Staates sorgte, indem er gegen Griechenland im Elfmeterschießen den entscheidenden Versuch von Theofanis Gekas parierte und Los Ticos ins Viertelfinale führte.
Die Rede ist natürlich von Keylor Navas, der in der Runde der letzten Acht dann auch den späteren Finalisten Niederlande zur Verzweiflung brachte, zum Spieler des Spiels gekürt wurde und sich erst im Elfmeterschießen geschlagen geben musste.