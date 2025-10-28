"Ich freue mich für ihn": Als der Wechsel von WM-Held Keylor Navas zum FC Bayern bereits bestätigt wurde

Im Sommer 2018 wurde ihm Thibaut Courtois vor die Nase gesetzt, doch er blieb noch ein Jahr in Madrid. Als Zinedine Zidane im Frühjahr 2019 auf die Trainerbank zurückkehrte, beorderte er Navas sogar noch einige Spiele für den schwächelnden Courtois zwischen die Pfosten. Im darauffolgenden Sommer sollte das Kapitel Real für den Publikumsliebling dennoch beendet sein, zu groß war das Investment in Courtois.

Also zog der 124-fache Nationalspieler weiter. Paris Saint-Germain sollte seine neue Aufgabe heißen. Fünf Jahre stand Navas bei PSG unter Vertrag und erlebte dabei auch zwei packende Wiedersehen mit seinem Fast-Ex-Klub FC Bayern: 2020 verlor Navas das Champions-League-Finale in Lissabon, als er bei Kingsley Comans entscheidendem Kopfballtor machtlos war. Besser lief es dagegen Viertelfinale der Königsklasse ein Jahr später: Paris setzte sich knapp gegen den FCB durch, scheiterte aber anschließend in der Vorschlussrunde an Manchester City.

Navas spielte später noch auf Leihbasis bei Nottingham Forest und für den argentinischen Traditionsverein Newell's Old Boys. Seit diesem Sommer hütet der Routinier in Mexiko den Kasten von UNAM Pumas.

Sein Beinahe-Konkurrent Manuel Neuer ist dagegen weiter bei den Bayern aktiv und über jeden Zweifel erhaben. Womöglich verlängert der 39-Jährige seinen auslaufenden Vertrag dort sogar noch einmal. Einen namhaften Konkurrenten würden die Münchener Verantwortlichen in dem Fall gewiss wieder nicht verpflichten.