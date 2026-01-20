"Ich finde, Marc ist ein fantastischer Torwart": Trotzdem bestätigt Hansi Flick ter Stegens Weggang aus Barcelona

Ter Stegen, der seinen Stammplatz beim Tabellenführer der spanischen Primera Division verloren hatte, schließt sich dem Ligarivalen bis zum Saisonende an, um seine Einsatzchancen bei der Fußball-WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) zu erhöhen.

"Ich finde, Marc ist ein fantastischer Torwart. Wir haben uns für die Zukunft des Vereins anders entschieden, und ich denke, das war die richtige Entscheidung", sagte Flick: "Aber ich wünsche ihm alles Gute, denn er ist ein fantastischer Torwart und vielleicht sehen wir ihn ja in der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft. Ich drücke ihm die Daumen dafür. Ich denke, er hat gute Chancen."