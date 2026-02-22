"Ich danke ihnen": Lyon-Leihspieler Endrick enthüllt Ratschlag von Ex-Teamkollegen bei Real Madrid um Kylian Mbappe

Dennoch betonte Endrick, dass es sein Ziel sei, in Zukunft wieder für die Königlichen aufzulaufen: "Ich hoffe, Vinicius und Mbappe eines Tages wieder zusammen zu sehen, um die Champions League und andere Titel zu gewinnen."

In der Zwischenzeit wolle er seinen Traum bei OL weiter verfolgen. "Ich hoffe, dem Team zu großen Erfolgen zu verhelfen", meinte er und schob hinterher: "Es ist ein Traum, bei einer Weltmeisterschaft zu spielen. Ich hoffe, in Lyon Großes zu leisten und bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein, um Brasilien zu helfen, so Gott will."

Bei Real ist Endrick noch bis 2030 gebunden. In der Hinrunde hatte er unter dem mittlerweile entlassenen Trainer Xabi Alonso kaum Berücksichtigung gefunden - nur insgesamt dreimal kam er zum Einsatz, einmal wurde er dabei lediglich in die Startelf berufen.