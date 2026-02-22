Der 19-Jährige hatte im zurückliegenden Winter-Transferfenster Real Madrid den Rücken gekehrt und sich stattdessen auf Leihbasis Olympique Lyon angeschossen. Die Inspiration dafür erhielt er offenbar von zwei Mitspielern bei den Königlichen.
"Ich danke ihnen": Lyon-Leihspieler Endrick enthüllt Ratschlag von Ex-Teamkollegen bei Real Madrid um Kylian Mbappe
"Kylian und Camavinga haben mir gesagt, dass die Ligue 1 eine gute Liga ist und hier aggressiver Fußball gespielt wird. Sie haben mir geraten, zu Lyon zu gehen, denn es ist ein tolles Team und ich würde Spielzeit bekommen. Ich danke ihnen für ihren guten Rat", erklärte Endrick.
Der junge Brasilianer feierte bei Lyon einen gelungenen Einstand, steuerte in wettbewerbsübergreifend sechs Spielen fünf Treffer und einen Assist bei und trug damit wesentlich zum aktuellen Erfolgslauf des siebenfachen französischen Meisters bei.
Endrick will zurück zu Real Madrid
Dennoch betonte Endrick, dass es sein Ziel sei, in Zukunft wieder für die Königlichen aufzulaufen: "Ich hoffe, Vinicius und Mbappe eines Tages wieder zusammen zu sehen, um die Champions League und andere Titel zu gewinnen."
In der Zwischenzeit wolle er seinen Traum bei OL weiter verfolgen. "Ich hoffe, dem Team zu großen Erfolgen zu verhelfen", meinte er und schob hinterher: "Es ist ein Traum, bei einer Weltmeisterschaft zu spielen. Ich hoffe, in Lyon Großes zu leisten und bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein, um Brasilien zu helfen, so Gott will."
Bei Real ist Endrick noch bis 2030 gebunden. In der Hinrunde hatte er unter dem mittlerweile entlassenen Trainer Xabi Alonso kaum Berücksichtigung gefunden - nur insgesamt dreimal kam er zum Einsatz, einmal wurde er dabei lediglich in die Startelf berufen.