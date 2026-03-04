"Ich dachte, er würde wie Wout Weghorst enden": Ehemaliger Trainer entschuldigt sich nach scharfer Kritik bei Benjamin Sesko von Manchester United

Ex-Profi Tim Sherwood, später auch Trainer bei Tottenham Hotspur und Aston Villa, hatte nach Seskos schwierigem Start in England behauptet, der Slowene sei für einen Verein von der Größe Uniteds "nicht gut genug" und dass dass der Stürmer "nie wieder ein Trikot von ManUnited tragen sollte". Nun jedoch räumte der 57-Jährige ein, dass die jüngsten Leistungen des 22-Jährigen ihm das Gegenteil bewiesen hätten. Der Experte lobte vor allem Seskos Einstellung.

Im Podcast No Tippy Tappy Football sagte Sherwood: "Ich habe meine Einschätzung auf den Benjamin Sesko gestützt, den ich unter Ruben Amorim spielen sah - einen Stürmer, der sich in Grimsby nicht traute, einen Elfmeter zu schießen. Selbst die überzeugtesten Fans von ManUnited werden zugeben, dass er im letzten Jahr hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist."

Sherwood führte aus: "Ursprünglich dachte ich, er würde genau wie Wout Weghorst enden und ein weiterer Fehlgriff für die Red Devils sein, aber ich habe mich geirrt und schulde ihm eine Entschuldigung!"