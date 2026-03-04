Neuzugang Benjamin Sesko, zu Saisonbeginn für die Ablösesumme in Höhe von 76,5 Millionen Euro von RB Leipzig zu Manchester United gewechselt, kam anfangs bei den Red Devils nicht in Fahrt. Das hat sich mittlerweile geändert. Daher bat einer seiner einstigen Kritiker nun um Verzeihung.
"Ich dachte, er würde wie Wout Weghorst enden": Ehemaliger Trainer entschuldigt sich nach scharfer Kritik bei Benjamin Sesko von Manchester United
- (C)Getty Images
Ex-Profi Tim Sherwood, später auch Trainer bei Tottenham Hotspur und Aston Villa, hatte nach Seskos schwierigem Start in England behauptet, der Slowene sei für einen Verein von der Größe Uniteds "nicht gut genug" und dass dass der Stürmer "nie wieder ein Trikot von ManUnited tragen sollte". Nun jedoch räumte der 57-Jährige ein, dass die jüngsten Leistungen des 22-Jährigen ihm das Gegenteil bewiesen hätten. Der Experte lobte vor allem Seskos Einstellung.
Im Podcast No Tippy Tappy Football sagte Sherwood: "Ich habe meine Einschätzung auf den Benjamin Sesko gestützt, den ich unter Ruben Amorim spielen sah - einen Stürmer, der sich in Grimsby nicht traute, einen Elfmeter zu schießen. Selbst die überzeugtesten Fans von ManUnited werden zugeben, dass er im letzten Jahr hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist."
Sherwood führte aus: "Ursprünglich dachte ich, er würde genau wie Wout Weghorst enden und ein weiterer Fehlgriff für die Red Devils sein, aber ich habe mich geirrt und schulde ihm eine Entschuldigung!"
- (C)Getty Images
Sesko blüht unter Carrick auf
Sesko hatte nach seinem vielbeachteten Wechsel zunächst Schwierigkeiten, sich an die körperlichen Anforderungen des englischen Fußballs anzupassen. Seit der Ankunft von Amorims Nachfolger Michael Carrick hat sich seine Situation jedoch dramatisch verändert. Carrick hat den Stürmer erfolgreich in ein System integriert, das seine körperlichen Vorzüge und Schnelligkeit nutzt.
Seit seiner Ankunft aus der Bundesliga steht Sesko mittlerweile in 25 Einsätzen in allen Wettbewerben bei neun Torent. Am aussagekräftigsten ist jedoch seine aktuelle Effizienz: Sieben dieser Tore erzielte er in den vergangenen zehn Einsätzen. Dieser Aufschwung fällt zeitlich genau mit Carricks Ernennung zusammen.
Dazu Sherwood: "Michael Carrick hat Sesko komplett verändert. Jetzt spielt er seine Stärken aus. Er hat seine Brust gestreckt, schießt großartige Tore und schreckt die Verteidiger mit seinem Tempo ab. Er ist ein anderer Spieler als noch vor einigen Monaten unter Amorim."
- Getty
Sesko legt offenbar in Dubai den Grundstein für seinen Aufschwung
The Athleticberichtete, dass ein Grund für Seskos Aufschwung seine Entscheidung war, im Januar das Trainingslager von SPS Performance in Dubai zu besuchen. Er soll dort an 13 seiner 14 Tage in dem Golfstaat gewesen sein und sich dabei auf Übungen konzentriert haben, die darauf abzielen, die Geschwindigkeit und Beschleunigung aus dem Stand zu verbessern.
Neben seinem Siegtreffer beim 1:0-Sieg gegen Everton - bei dem Sesko über das halbe Spielfeld sprintete, bevor er traf - haben diese Übungen zweifellos auch eine Rolle bei seinem Kopfballtor gegen Crystal Palace gespielt, bei dem er hochsprang und den Ball an Torhüter Dean Henderson vorbei ins Netz beförderte.
- AFP
Benjamin Sesko: Statistiken in der Saison 2025/26
- Pflichtspiele: 26
- Tore: 9
- Vorlagen: 1
