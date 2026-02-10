Goal.com
„Ich bin noch nicht am Ziel“ – Der aufstrebende Verteidiger Noahkai Banks von der USMNT konzentriert sich trotz des wachsenden Hypes weiterhin auf seine Entwicklung bei Augsburg.

Der junge Verteidiger bleibt auf dem Boden, während er sich dem sicherlich größten Moment seiner jungen Karriere nähert.

Vor Noahkai Banks' erstem Trainingslager mit der US-amerikanischen Herren-Nationalmannschaft tat Mauricio Pochettino nicht das, was Trainer normalerweise tun würden. Aber obwohl Banks erst wenige Spiele absolviert hatte, wurde er im September zum Trainingslager der USMNT eingeladen – und statt auf die Bremse zu treten, schloss sich Pochettino dem Hype an.

„Ich habe ihn in Deutschland spielen sehen, und er ist ein riesiges Talent“, sagte der Trainer. „Man weiß nie, wie er explodieren kann – vielleicht ist er am Ende der Saison der beste Innenverteidiger in Europa oder in Deutschland.“

Vor dem Trainingslager sah Banks diese Aussage. Seine Mutter sorgte dafür. Sie liest alles, was sie über ihren Sohn finden kann, und schickt die besten Artikel in den Familien-Chat. Diese Zitate wurden natürlich sofort in den Chat geschickt. Wenn der Nationaltrainer so etwas über Ihren Sohn sagt, welche Mutter wäre da nicht voller Stolz?

Auch Banks war stolz auf Pochettinos Worte, aber nicht übermäßig. Er las zwischen den Zeilen, dass es einige Vorbehalte gab. Pochettino sprach darüber, was Banks sein kann, nicht darüber, was er ist. Mit diesen Worten übertrug Pochettino Banks die Verantwortung, ihm Recht zu geben.

„Das war ein großes Kompliment“, sagte der 19-jährige Innenverteidiger am Dienstag bei einer Pressekonferenz, „aber ich weiß, dass ich noch viel arbeiten muss, um dorthin zu gelangen. Ich bin noch nicht so weit. Es war großartig, aber ich bin noch nicht am Ziel.“

Das heißt nicht, dass Banks nicht daran glaubt, dass er es schaffen kann. Er glänzt in seiner ersten kompletten Bundesliga-Saison, und mit der Weltmeisterschaft vor der Tür besteht eine realistische Chance, dass der junge Verteidiger diesen Sommer für die USA auf der größten Bühne überhaupt spielen könnte. All das mag mit der Zeit kommen, und im Moment ist es nicht Banks' Hauptanliegen. Trotz des Hypes von außen konzentriert er sich derzeit ganz auf sich selbst, da er in eine entscheidende Phase eintritt.

„Um ehrlich zu sein, war ich immer zuversichtlich“, sagte er. „Ich glaube, das habe ich von meiner Mutter. Ich habe immer an mich geglaubt und immer daran geglaubt, dass ich in der Bundesliga spielen kann. Ich denke, Selbstvertrauen wächst und baut sich mit der Zeit und mit den Spielen auf. In dieser Saison habe ich 15 Spiele von Beginn an bestritten. Ich glaube, von Spiel zu Spiel werde ich selbstbewusster. Ich weiß besser, was zu tun ist, und sammle mehr Erfahrung. Das wächst von Spiel zu Spiel, aber ich war ehrlich gesagt immer zuversichtlich, dass ich auf diesem Niveau spielen kann.“

  • FC Augsburg v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    Das Leben in der Bundesliga

    Es ist schwer, Banks' genauen „Willkommen in der Bundesliga”-Moment zu bestimmen. Er spielte in der letzten Saison acht Mal in der Liga für Augsburg, nachdem er für die Reserve des Vereins gespielt hatte. In dieser Saison kam er 17 Mal in der höchsten deutschen Spielklasse zum Einsatz und wurde zu einem festen Bestandteil der Mannschaft.

    Das wurde erst kürzlich erneut deutlich, als Banks nach einer Sperre wegen einer Gelbsperre beim Sieg von Augsburg gegen Bayern München in der folgenden Woche gegen St. Pauli wieder in die Mannschaft zurückkehrte. Es gab kein Festhalten an der Mannschaft, die gerade Deutschlands beste Mannschaft besiegt hatte. Banks ist einfach zu wichtig, um ihn außen vor zu lassen, selbst wenn andere in seiner Abwesenheit beeindrucken.

    Was seinen großen Empfang in der Bundesliga angeht, könnte man jedoch sagen, dass dieser bereits im Oktober stattfand. Bei seinem ersten Saisoneinsatz erzielte Banks in den ersten Minuten des 3:1-Sieges gegen Wolfsburg sein erstes Tor in der ersten Mannschaft und präsentierte sich der Öffentlichkeit mit einem seltenen Beitrag im gegnerischen Strafraum.

    „Ich finde es toll, dass das Tor in meinem ersten Spiel fiel“, sagte er. „Es war in der dritten oder vierten Minute, also ein großartiger Start in das Spiel. Danach war ich total entspannt, aber die Emotionen waren verrückt. Ich glaube, das war einer der besten Momente meines Lebens. Meine Mutter saß in der ersten Reihe, und ich sah, wie sie weinte. Das war sehr cool für meine ganze Familie.“

    Es war der Moment, von dem er immer geträumt hatte. Banks wuchs mit Jerome Boateng als Idol auf und sah den ehemaligen deutschen Nationalspieler und Bayern-Star als den Prototyp eines Innenverteidigers. Jetzt spielt auch er in der höchsten deutschen Spielklasse und zeigt, dass er dort hingehört. In dieser Saison gehört Banks in der Bundesliga zu den besten Verteidigern in Sachen Tacklings, Blocks und Zweikämpfe. Auch als Passgeber scheint er sich weiterentwickelt zu haben, denn er liegt bei der Passquote unter den Innenverteidigern im 75. Perzentil, obwohl er für eine Mannschaft spielt, die knapp außerhalb der Abstiegszone steht.

    „Ich denke, die größten Veränderungen kommen mit der Erfahrung“, sagt er. „Früher habe ich in der zweiten Mannschaft gespielt, und jetzt ist es so, dass es einen Unterschied macht, ob man gegen [Michael] Olise von Bayern München spielt oder gegen einen Spieler aus der vierten Liga, denn wenn man sich falsch positioniert, ist er weg und es gibt wahrscheinlich ein Tor. Es geht viel um Positionierung und Dinge, die mit der Zeit kommen. Ich glaube, ich habe dort Fortschritte gemacht, aber ich kann in Zukunft noch mehr Fortschritte machen.“

    Die USMNT beobachtet diese Fortschritte sicherlich mit Spannung, da Banks das Potenzial hat, sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft eine Schlüsselrolle zu spielen.

  • 1. FSV Mainz 05 v FC Augsburg - BundesligaGetty Images Sport

    Erste Camp-Erfahrung

    Im September erhielt Banks die beste E-Mail seines Lebens. Er wurde zum Trainingslager der USMNT für Freundschaftsspiele gegen Südkorea und Japan eingeladen. Nachdem er bereits in der Jugendnationalmannschaft der USA geglänzt hatte, war dies seine erste Erfahrung in der A-Nationalmannschaft, und zwar zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft.

    Banks kam in diesen beiden Spielen nicht zum Einsatz. Die Einladung war eher eine Einführung als eine Feuertaufe. Banks wurde geholt, um einen Eindruck von der USMNT zu bekommen, und diese Erfahrung erwies sich sowohl auf als auch neben dem Platz als unglaublich wertvoll.

    „Ich war ziemlich nervös, als ich ins Trainingslager kam“, gab Banks zu. „Ich war damals 18 Jahre alt und dachte, dass die älteren Spieler vielleicht denken würden: ‚Wer ist das?‘ oder ‚Was macht der hier?‘, aber es war großartig, um ehrlich zu sein. Es war unglaublich, weil Spieler wie [Christian] Pulisic und [Tim] Weah mir sehr geholfen haben. Meine ersten Erfahrungen waren großartig. Auch die Zusammenarbeit mit Pochettino, der meiner Meinung nach einer der besten Trainer der Welt ist. Er hat einige der besten Spieler aller Zeiten trainiert, also ja, er hat mir in diesen 10 Tagen sehr geholfen. Das ganze Trainingslager war großartig. Die Spieler, wie sie mich aufgenommen haben, wie sie mir das Leben leicht gemacht haben, war ehrlich gesagt sehr cool.

    Tim Ream hat mir am ersten Trainingstag sehr geholfen. Er spielt auch auf meiner Position, also hat er mich viel trainiert und mir geholfen, mich in das Training und die neuen Taktiken einzufinden. Natürlich war das alles ein bisschen neu für mich, aber alle älteren Spieler haben mich beim Abendessen an ihren Tisch gebeten. Das war toll.“

    Banks lernte nicht nur seine USMNT-Teamkollegen kennen, sondern auch Pochettino, der bereits einen großen Einfluss auf den Verteidiger hatte.

  • USMNT Training Session and Press ConferenceGetty Images Sport

    Von Pochettino lernen

    Trotz Pochettinos Lob lässt sich Banks nichts anmerken. Selbst wenn er wollte, würden die Menschen in seinem Umfeld das niemals zulassen.

    „Meine Mutter würde mir in den Hintern treten, wenn ich nicht mehr auf dem Boden bleiben würde“, sagte er lachend, „also gibt es keine Chance dafür.“

    Als er nach seinem beeindruckenden Auftritt vor Pochettino im Trainingslager der USMNT ankam, wollte Banks sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. Stattdessen machte er sich daran, von dem Trainer zu lernen, einem ehemaligen Spieler, der auf dem Niveau gespielt hat, das Banks selbst erreichen möchte. In seiner Blütezeit war Pochettino Innenverteidiger für Argentinien und spielte außerdem für Vereine wie Espanyol, Paris Saint-Germain, Bordeaux und Newell's Old Boys. Das bedeutete, dass Banks während ihrer kurzen gemeinsamen Zeit im September viel von dem USMNT-Chef lernen konnte.

    „Er kennt die Position sehr gut“, sagt er. „Er hat mir bei kleinen Details wie der Positionierung und ähnlichen Dingen geholfen. Es sind nur kleine Dinge, die auf höchstem Niveau den Unterschied ausmachen. Er hat mir einige Tipps gegeben, und ich hoffe nur, dass ich in Zukunft das umsetzen kann, was er mir gesagt hat.“

    Diese Zukunft ist zumindest im Moment mit der USMNT verbunden. Banks glaubt nicht, dass sich daran in nächster Zeit etwas ändern wird.

  • Noahkai Banks, USMNTGetty

    Verpflichtung gegenüber den USA

    Banks erinnert sich daran, dass er zu Beginn seiner Karriere abgeschrieben wurde. Mit acht Jahren wurde ihm gesagt, dass er es niemals schaffen würde, doch dann kam ein Jugendtrainer und bot ihm die Chance, das Gegenteil zu beweisen. Später bot ihm die USA eine ähnliche Chance und ermöglichte ihm, sich in den Jugendnationalmannschaften weiterzuentwickeln.

    Banks' Vater ist Amerikaner, seine Mutter jedoch Deutsche und Spanierin. Er verbrachte den größten Teil seiner Kindheit in Deutschland und ist berechtigt, in Zukunft für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Da er noch kein offizielles Spiel für die USMNT bestritten hat, ist er noch nicht endgültig an die USA gebunden. In seinen Gedanken wird er jedoch dort bleiben.

    „Ich hatte zuvor Kontakt zu Deutschland, um ehrlich zu sein, aber wie ich bereits gesagt habe, war ich immer sehr glücklich mit den USA“, sagte er. „Man kann nie wissen, was in der Zukunft passiert, aber im Moment denke ich nicht daran, zu wechseln, weil ich mit den USA glücklich bin. Man kann jedoch nie wissen, was in der Zukunft passiert.“

    Der Grund, warum seine Zukunft in den USA liegt? Seine Erfahrungen in der Vergangenheit. Banks nannte den Trainer der US-U17-Nationalmannschaft, Gonzalo Segares, als einen der Mentoren, die ihm wirklich geholfen haben, sich weiterzuentwickeln. Es waren seine Erfahrungen mit dieser U17-Mannschaft, die ihm halfen, eine Verbindung zu den USA und zu einer Gruppe von Teamkollegen aufzubauen, die er heute als seine engen Freunde bezeichnet.

    „Ich war immer glücklich mit den USA, weil ich in die U-17-Auswahl eingeladen wurde und dort viele Freunde hatte, sodass ich mich immer freute, ins Trainingslager zu kommen, um meine Freunde zu sehen. Ich habe an der U-17-Weltmeisterschaft teilgenommen, was unglaublich war und zu den besten Erfahrungen meines Lebens zählt. Auch in der U-19 und U-20 war ich einfach nur glücklich, im Trainingslager zu sein und meine Freunde wiederzusehen. Es geht nicht nur darum, in die Nationalmannschaft zu kommen und Fußball zu spielen, sondern auch darum, mit seinen Freunden zusammen zu sein und mit ihnen Fußball zu spielen.“

    Banks ist den Jugendmannschaften weitgehend entwachsen. Es gibt eine große Gruppe von USMNT-Fans, die ihn im März in den letzten Freundschaftsspielen der Mannschaft vor der Auswahl des USMNT-Kaders durch Pochettino in der A-Nationalmannschaft debütieren sehen wollen. Der Weg zur Weltmeisterschaft ist geebnet, und viele stellen sich vor, wie Banks ihn gehen könnte. Er selbst gehört jedoch nicht zu diesen Menschen.

  • FC Augsburg v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    Der Schwerpunkt

    Banks ist niemand, der sich über die Zukunft den Kopf zerbricht. Tatsächlich mag er eher das ruhige Leben. Außerhalb des Spielfelds zieht er sich in der Regel in die Gemütlichkeit seines Zuhauses zurück, besonders in diesen Wintermonaten, in denen das Wetter in Deutschland nicht so toll ist. Sein größtes Hobby? Ein guter Film, der ihm hilft, sich vom Bundesliga-Alltag zu erholen.

    „Es gibt einen neuen Film im Kino namens ‚The Housemaid‘. Der war großartig“, sagte Banks. „Ich liebe auch ‚The Equalizer‘ und ‚Man on Fire‘, weil ich Denzel Washington liebe, er ist mein Lieblingsschauspieler. Es gibt viele Filme mit ihm, Kevin-Hart-Filme, alle möglichen. Ich schaue viel, weil das Wetter einfach schlecht ist.“

    In diesen ruhigen Momenten denkt Banks nach eigenen Angaben nicht wirklich über die Zukunft nach. Er träumt zwar davon, für Barcelona, seinen Lieblingsverein, zu spielen, aber das ist eher etwas für sein kindliches Ich, nicht für sein aktuelles. Die Weltmeisterschaft steht zwar vor der Tür, aber er sagt, dass er nicht wirklich darüber nachdenkt, weil ihn das davon abhalten würde, jeden Tag zu leben.

    „Ich denke, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um über die Weltmeisterschaft nachzudenken, denn wir haben hier [in Augsburg] noch viele Spiele vor uns und wir wollen diese Spiele gewinnen, weil wir Ziele für die Saison haben. Es geht wirklich darum, sich zu konzentrieren. Ich weiß, dass viele Spieler das sagen, aber ich meine es wirklich so“, sagte Banks. „Ich konzentriere mich wirklich nur auf die Spiele, die wir hier haben, und dann können wir sehen, was im Sommer passiert. Das ist momentan nicht mein Hauptaugenmerk; mein Hauptaugenmerk liegt darauf, die Saison mit Augsburg stark zu beenden, und dann sehen wir weiter.“

    Der Weg zur Weltmeisterschaft liegt direkt vor Banks, und der Mann, der letztendlich die Entscheidung trifft, Pochettino, glaubt eindeutig an ihn. Um es noch einmal mit den Worten des 19-Jährigen zu sagen: Mal sehen, wie der Verteidiger die nächsten großen Momente seiner aufstrebenden Karriere angeht.

    Automatisch übersetzt von GOAL-e

