„Ich bin noch nicht am Ziel“ – Der aufstrebende Verteidiger Noahkai Banks von der USMNT konzentriert sich trotz des wachsenden Hypes weiterhin auf seine Entwicklung bei Augsburg.

Vor Noahkai Banks' erstem Trainingslager mit der US-amerikanischen Herren-Nationalmannschaft tat Mauricio Pochettino nicht das, was Trainer normalerweise tun würden. Aber obwohl Banks erst wenige Spiele absolviert hatte, wurde er im September zum Trainingslager der USMNT eingeladen – und statt auf die Bremse zu treten, schloss sich Pochettino dem Hype an.

„Ich habe ihn in Deutschland spielen sehen, und er ist ein riesiges Talent“, sagte der Trainer. „Man weiß nie, wie er explodieren kann – vielleicht ist er am Ende der Saison der beste Innenverteidiger in Europa oder in Deutschland.“

Vor dem Trainingslager sah Banks diese Aussage. Seine Mutter sorgte dafür. Sie liest alles, was sie über ihren Sohn finden kann, und schickt die besten Artikel in den Familien-Chat. Diese Zitate wurden natürlich sofort in den Chat geschickt. Wenn der Nationaltrainer so etwas über Ihren Sohn sagt, welche Mutter wäre da nicht voller Stolz?

Auch Banks war stolz auf Pochettinos Worte, aber nicht übermäßig. Er las zwischen den Zeilen, dass es einige Vorbehalte gab. Pochettino sprach darüber, was Banks sein kann, nicht darüber, was er ist. Mit diesen Worten übertrug Pochettino Banks die Verantwortung, ihm Recht zu geben.

„Das war ein großes Kompliment“, sagte der 19-jährige Innenverteidiger am Dienstag bei einer Pressekonferenz, „aber ich weiß, dass ich noch viel arbeiten muss, um dorthin zu gelangen. Ich bin noch nicht so weit. Es war großartig, aber ich bin noch nicht am Ziel.“

Das heißt nicht, dass Banks nicht daran glaubt, dass er es schaffen kann. Er glänzt in seiner ersten kompletten Bundesliga-Saison, und mit der Weltmeisterschaft vor der Tür besteht eine realistische Chance, dass der junge Verteidiger diesen Sommer für die USA auf der größten Bühne überhaupt spielen könnte. All das mag mit der Zeit kommen, und im Moment ist es nicht Banks' Hauptanliegen. Trotz des Hypes von außen konzentriert er sich derzeit ganz auf sich selbst, da er in eine entscheidende Phase eintritt.

„Um ehrlich zu sein, war ich immer zuversichtlich“, sagte er. „Ich glaube, das habe ich von meiner Mutter. Ich habe immer an mich geglaubt und immer daran geglaubt, dass ich in der Bundesliga spielen kann. Ich denke, Selbstvertrauen wächst und baut sich mit der Zeit und mit den Spielen auf. In dieser Saison habe ich 15 Spiele von Beginn an bestritten. Ich glaube, von Spiel zu Spiel werde ich selbstbewusster. Ich weiß besser, was zu tun ist, und sammle mehr Erfahrung. Das wächst von Spiel zu Spiel, aber ich war ehrlich gesagt immer zuversichtlich, dass ich auf diesem Niveau spielen kann.“