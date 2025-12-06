"Wenn wir über Neymar sprechen, müssen wir auch über andere Spieler sprechen. Wir müssen an Brasilien denken, das mit Neymar und ohne Neymar spielen kann. Die endgültige Liste werden wir nach dem FIFA-Termin im März erstellen", erklärte Ancelotti auf einer Pressekonferenz am Freitag.
"Ich bin niemandem etwas schuldig": Verzichtet Brasilien-Trainer Carlo Ancelotti bei der WM 2026 auf Superstar Neymar?
Ancelotti: "Wenn Neymar es verdient, wird er bei der Weltmeisterschaft spielen"
Er könne nachvollziehen, "dass das Interesse an Neymar sehr hoch ist", wolle allerdings klarstellen, dass es erst Dezember sei und die Mannschaft, welche zur WM fahre erst im Frühjahr zusammengestellt werde. "Wenn Neymar es verdient, wenn er fit ist, besser als jemand anderes, wird er bei der Weltmeisterschaft spielen, Punkt. Ich bin niemandem etwas schuldig."
Bereits einige Tage zuvor hatte Brasiliens Nationaltrainer deutliche Worte gegenüber Neymar und Real Madrids Vinicius Junior gewählt und klargestellt, dass ihr Status alleine nicht für eine Nominierung ausreiche. "Es gibt viele sehr gute Spieler, ich muss Spieler auswählen, die zu 100 Prozent fit sind. Das gilt nicht nur für Neymar, sondern auch für Vinicius Junior. Wenn er bei 90 Prozent ist, werde ich einen anderen Spieler nominieren, der bei 100 Prozent ist, denn es ist eine Mannschaft mit einem sehr hohen Leistungsniveau", so Ancelotti.
- Getty
Neymar zielt auf Teilnahme an der WM ab
Bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada im kommenden Jahr trifft Brasilien in Gruppe C auf Marokko, Haiti und Schottland. Das ergab die Auslosung der Vorrunde am Freitag in Washington D.C.
Neymar arbeitet derweil auf sein letztes großes Karriereziel, eine Teilnahme an der Endrunde, hin. Nachdem er weite Teile der zurückliegenden Spielzeit beim FC Santos aufgrund von Oberschenkelproblemen verpasste, meldete er sich zum Saisonende in Bestform zurück.
Alleine seinen letzten drei Ligaspielen erzielte er starke fünf Treffer, darunter ein Dreierpack beim Abschluss gegen Juventude. Mit Santos rettete er sich gerade so noch auf dem 14. Platz und vermied somit den Abstieg in die zweite Liga.
WM 2026: Brasiliens WM-Gruppe
- Brasilien (Südamerika)
- Marokko (Afrika)
- Haiti (Mittelamerika)
- Schottland (Europa)