"Ich bin niemandem etwas schuldig": Verzichtet Brasilien-Trainer Carlo Ancelotti bei der WM 2026 auf Superstar Neymar?

Er könne nachvollziehen, "dass das Interesse an Neymar sehr hoch ist", wolle allerdings klarstellen, dass es erst Dezember sei und die Mannschaft, welche zur WM fahre erst im Frühjahr zusammengestellt werde. "Wenn Neymar es verdient, wenn er fit ist, besser als jemand anderes, wird er bei der Weltmeisterschaft spielen, Punkt. Ich bin niemandem etwas schuldig."

Bereits einige Tage zuvor hatte Brasiliens Nationaltrainer deutliche Worte gegenüber Neymar und Real Madrids Vinicius Junior gewählt und klargestellt, dass ihr Status alleine nicht für eine Nominierung ausreiche. "Es gibt viele sehr gute Spieler, ich muss Spieler auswählen, die zu 100 Prozent fit sind. Das gilt nicht nur für Neymar, sondern auch für Vinicius Junior. Wenn er bei 90 Prozent ist, werde ich einen anderen Spieler nominieren, der bei 100 Prozent ist, denn es ist eine Mannschaft mit einem sehr hohen Leistungsniveau", so Ancelotti.