Nach dem Aus im FA Cup gegen Fulham sprach Amorim von der Meisterschaft. United-Legende Rooney nannte ihn darauf "naiv", worauf der Trainer konterte.

Manchester United musste mit dem Aus im Achtelfinale des FA Cup am Sonntag den nächsten Rückschlag in einer schwachen Saison verkraften. Trainer Rúben Amorim sprach anschließend davon, dass das Ziel der Red Devils der Gewinn der Premier League sei und musste sich dafür von Klub-Legende Wayne Rooney in seiner Eigenschaft als TV-Experte "naiv" nennen lassen. Das gefiel dem Portugiesen ganz und gar nicht und er konterte Rooneys Aussagen.