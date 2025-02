Der Ajax-Kapitän geht nicht nach Monaco. Es kommt zwischen Jordan Henderson und einem Reporter zu einem hitzigen Austausch.

Nachdem Jordan Henderson, Kapitän von Ajax Amsterdam, die Gerüchte dementiert hatte, wonach er den niederländischen Traditionsverein in Richtung AS Monaco verlassen will, ist es auf einer Pressekonferenz nun zu einer hitzigen Debatte zwischen dem Engländer und einem Reporter gekommen.