"Ich bin ja gebrieft worden für das Interview": Max Eberl witzelt über Frage nach Zukunft von Manuel Neuer beim FC Bayern München

Der Hintergrund: Vor ziemlich genau einem Jahr hatte sich Eberl mit einer Aussage zu Müllers Zukunft ein verbales Eigentor geschossen. Gefragt, ob das damals 35-jährige Urgestein seinen auslaufenden Vertrag verlängern werde, sagte Eberl: "Das wird einfach ein In-die-Augen-Schauen sein: Hast du noch Bock? Willst du? Welche Rolle haben wir? Und dann geht es weiter. Das ist wahrscheinlich ein Gespräch, was inhaltlich über diesen Punkt sehr, sehr kurz sein wird. Aber wir haben beide vereinbart, das zu vertagen."

Diesen Freifahrtschein musste Eberl auch auf Druck des mächtigen Aufsichtsrats um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge letztlich einkassieren. Obwohl Müller beim FC Bayern verlängern wollte, boten ihm die Münchner keinen neuen Vertrag an. Eberl und die Klubführung wurden für den Umgang mit der Klubikone von allen Seiten massiv kritisiert. Müller wechselte nach der Klub-WM ablösefrei zu den Vancouver Whitecaps in die MLS.