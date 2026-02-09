"Ich bin ein Ferrari": Neue Worte mussten für den einzigartigen Zlatan Ibrahimovic erst erfunden werden

Ibrahimovic war nie einfach nur ein Stürmer. Er war ein Solitär in einem System, das Individualität (viel) zu oft unterdrückt. Um ihn zu verstehen, muss man zurück zum Beton von Rosengard, einem sozialen Brennpunkt von Malmö in Schweden.

Dort wuchs Ibrahimovic als Sohn eines bosnischen Vaters und einer kroatischen Mutter auf. Dort formte sich sein Charakter. Dort lernte er harte Selbstbehauptung. Rosengard legte den Grundstein für einen Spieler, der nie stromlinienförmig war. Und für das, was er später als "Zlatan-Style" vermarktete.

Als der 19-jährige Ibrahimovic im Sommer 2000 ein Angebot des FC Arsenal erhielt, bestand Trainer Arsene Wenger darauf, dass er zuvor noch bei einem Testspiel mitmacht. "Zlatan macht keine Vorsprechen", erwiderte er. Ibrahimovic wollte nicht Teil einer beliebigen Liste von Bewerbern sein - er wollte der Maßstab sein, an dem gemessen wird. Der Ansatz "Ich gegen den Rest der Welt" blieb sein Treibstoff.