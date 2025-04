Beinahe hätte Real im Rückspiel gegen Arsenal einen schmeichelhaften Elfmeter bekommen. Rice sprach hinterher über die Szene.

Arsenals Mittelfeldspieler Declan Rice hat verraten, was er Real Madrids Stürmerstar Kylian Mbappé in Zusammenhang mit dem zurückgenommenen Elfmeter für die Königlichen im Viertelfinalrückspiel der Champions League am Mittwochabend gesagt hatte.