Hohe Handgelder der Kollegen und ein Berater, der an zwei spektakulären Streiktransfers beteiligt war: Warum die zeitige Verlängerung des FC Bayern mit Dayot Upamecano scheiterte

Schon in Vincent Kompanys erster Saison überzeugte der 27-jährige Franzose, leistete sich vor allem in der Champions League aber noch vereinzelte Aussetzer. Die entscheidende Saisonphase verpasste er wegen eines Knorpelschadens. In der neuen Spielzeit zählt Upamecano als Abwehrchef zu den konstantesten Münchnern, nennenswerte Fehler unterliefen ihm bis dato keine.

"Jetzt verschlechtere ich wahrscheinlich meine Verhandlungsposition, aber er ist einer der besten Innenverteidiger der Welt und den wollen wir bei uns behalten", sagte Sportvorstand Max Eberl neulich bei Sky. Womit wir auch schon beim großen Problem des FC Bayern wären: Upamecanos Vertrag läuft im kommenden Sommer aus.

Laut Eberl ist seine Verlängerung beim FC Bayern aktuell "das, was über allem steht". Gleichzeitig buhlen aber etliche europäische Topklubs um Upamecanos Dienste. Allen voran Real Madrid, die Experten für ablösefreie Transfers - siehe David Alaba, Antonio Rüdiger, Kylian Mbappe, Trent Alexander-Arnold und so weiter. Aber auch der FC Liverpool, der FC Chelsea und Paris Saint-Germain.