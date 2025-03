Der Brasilianer lobt Real vor dem CL-Clash mit Atlético in den höchsten Tönen. Er will in die Geschichte des Klubs eingehen.

In der Liga ist die Meisterschaft in Gefahr, in der Königsklasse kann ausgerechnet Stadtrivale Atlético die Mission Titelverteidigung platzen lassen - zumindest um die Dienste von FIFA-Weltfußballer Vinicius Junior muss Real Madrid aber nicht bangen. "Ich möchte hier bleiben", bekannte sich der brasilianische Superstar abermals klar zum spanischen Rekordmeister. Artikel wird unten fortgesetzt