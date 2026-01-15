"Hoffentlich kann er einfach weitermachen": Werden die Verletzungssorgen beim FC Bayern München nun größer?

Der Außenverteidiger war in der Nachspielzeit mit einem Gegenspieler zusammengeprallt und musste behandelt werden. Weil die Münchner das Wechselkontingent bereits ausgeschöpft hatten, mussten sie das Spiel zu zehnt beenden, Laimer humpelte vom Feld. "Hoffentlich kommen die anderen Spieler zurück", sagte Kompany: "Wir haben noch einige, die uns bald helfen müssen. Aber gut, hoffentlich geht es Konny gut und er kann einfach weitermachen."

Für den Ligaprimus war es nicht die einzige Schrecksekunde. Auch Harry Kane und Hiroki Ito mussten behandelt werden, Sorgen bestünden bei ihnen allerdings nicht, sagte Kompany.

Erst zuletzt war mit Stanisic bereits ein Außenverteidiger ausgefallen. Der Kroate erlitt im Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg (8:1) eine Kapselbandverletzung im rechten Sprunggelenk. Eine Angabe zur Ausfallzeit machte der Klub nicht.