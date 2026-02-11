Getty
„Hört einfach auf, über Arsenal zu reden!“ – Thomas Frank verärgerte die Spieler von Tottenham mit seinem „ständigen“ Gerede über den Rivalen aus Nord-London.
Frank von den Spurs entlassen
Die 2:1-Heimniederlage von Tottenham gegen Newcastle in der Premier League am Dienstagabend war Franks letztes Spiel als Trainer der Spurs. Der Verein bestätigte, dass der Däne nach einer weiteren Niederlage von seinen Aufgaben entbunden worden war. Die Spurs haben 2026 noch keinen einzigen Sieg in der Premier League errungen und liegen derzeit nur fünf Punkte über der Abstiegszone. Um die Lage für die Spurs-Fans noch schlimmer zu machen, steht der Erzrivale Arsenal derzeit an der Tabellenspitze, steht im Finale des Carabao Cup und führt auch die Champions-League-Tabelle in der Gruppenphase an.
Die Veränderung dürfte für Frank ein Schock gewesen sein, da er nach dem Spiel gegen Newcastle noch überzeugt war, dass er weitermachen würde. Er sagte gegenüber Sky Sports: „Ja, ich bin überzeugt, dass ich weitermachen werde. Ich verstehe die Frage. Es ist leicht, mit dem Finger auf mich zu zeigen, aber es geht nie nur um den Cheftrainer, die Eigentümer, die Spieler oder die Mitarbeiter. Es geht um alle. Jeder weiß, in welcher Lage wir uns befinden und was wir verbessern müssen. Daran arbeiten wir hart.“
Wie Frank die Spieler von Tottenham verärgerte
Laut The Telegraph soll Frank einige seiner Spieler durch seine „ständigen“ Verweise auf Arsenal während seiner Amtszeit verärgert haben. Eine Quelle sagte: „Er redete ständig mit den Spielern über Arsenal, und sie hatten schnell genug davon. Selbst vor und nach dem Spiel im Emirates Stadium erzählte er ihnen, wie gut Arsenal sei. Einige hatten das Gefühl: ‚Halt einfach die Klappe über Arsenal‘.“
Tatsächlich sprach er in seiner ersten Pressekonferenz als Trainer von Tottenham über Arsenal und sagte den Reportern: „Ich habe noch keine Mannschaft gesehen, die kein einziges Fußballspiel verliert. In der Premier League gibt es Arsenal, das wir nicht erwähnen dürfen. Damit habe ich meinen ersten Anfängerfehler gemacht.“
Das war nicht der einzige Fehler, den Frank in Bezug auf Arsenal gemacht hat. Vor dem Premier-League-Spiel von Tottenham gegen Bournemouth wurde er dabei gesehen, wie er aus einem Becher mit Arsenal-Logo trank, und war nicht begeistert, als er nach dem Spiel darauf angesprochen wurde. Er sagte: „Das ist mir definitiv nicht aufgefallen. Es wäre völlig dumm von mir, ihn zu nehmen, wenn ich davon gewusst hätte. Es ist ein bisschen traurig, dass ich im Fußball darauf angesprochen werde. Ich würde niemals etwas so Dummes tun. Ich denke, wir sind definitiv auf dem falschen Weg, wenn wir uns darüber Gedanken machen müssen, dass ich einen Becher mit dem Logo eines anderen Vereins habe.“
Probleme hinter den Kulissen
Auch hinter den Kulissen bei den Spurs gab es offensichtlich Probleme. Die Verteidiger Micky van de Ven und Djed Spence wurden dabei erwischt, wie sie dem Spurs-Chef nach der 0:1-Niederlage des Vereins gegen Chelsea im Oktober die kalte Schulter zeigten. Frank weigerte sich damals, das Duo zu kritisieren, gab jedoch später bekannt, dass sie sich bei ihm entschuldigt hätten. Nach der Niederlage gegen Bournemouth kam es erneut zu Spannungen, als Van de Ven und Palhinha wütenden Fans gegenüberstanden, während Clubkapitän Cristian Romero in einem Instagram-Post die Vereinsführung wegen „Lügen” kritisierte. Frank musste sich seitdem mit den Folgen einer weiteren Tirade von Romero in den sozialen Medien auseinandersetzen, nachdem dieser den Verein als „beschämend” bezeichnet hatte, weil ihm aufgrund einer anhaltenden Verletzungskrise nur 11 voll einsatzfähige Spieler für das Spiel gegen Manchester City zur Verfügung standen. Romero wurde erneut von Frank verteidigt, bevor er bei einer weiteren Niederlage der Spurs gegen Manchester United vom Platz gestellt wurde.
Arsenal ist der nächste Gegner für Spurs
Tottenham trifft nun in der Premier League auf Arsenal, aber die Fans müssen abwarten, wer den Verein beim Nord-London-Derby trainieren wird. Die Spurs liegen auf Platz 16 der Tabelle, nur fünf Punkte über der Abstiegszone.
