„Hört einfach auf, über Arsenal zu reden!“ – Thomas Frank verärgerte die Spieler von Tottenham mit seinem „ständigen“ Gerede über den Rivalen aus Nord-London.

Laut The Telegraph soll Frank einige seiner Spieler durch seine „ständigen“ Verweise auf Arsenal während seiner Amtszeit verärgert haben. Eine Quelle sagte: „Er redete ständig mit den Spielern über Arsenal, und sie hatten schnell genug davon. Selbst vor und nach dem Spiel im Emirates Stadium erzählte er ihnen, wie gut Arsenal sei. Einige hatten das Gefühl: ‚Halt einfach die Klappe über Arsenal‘.“

Tatsächlich sprach er in seiner ersten Pressekonferenz als Trainer von Tottenham über Arsenal und sagte den Reportern: „Ich habe noch keine Mannschaft gesehen, die kein einziges Fußballspiel verliert. In der Premier League gibt es Arsenal, das wir nicht erwähnen dürfen. Damit habe ich meinen ersten Anfängerfehler gemacht.“

Das war nicht der einzige Fehler, den Frank in Bezug auf Arsenal gemacht hat. Vor dem Premier-League-Spiel von Tottenham gegen Bournemouth wurde er dabei gesehen, wie er aus einem Becher mit Arsenal-Logo trank, und war nicht begeistert, als er nach dem Spiel darauf angesprochen wurde. Er sagte: „Das ist mir definitiv nicht aufgefallen. Es wäre völlig dumm von mir, ihn zu nehmen, wenn ich davon gewusst hätte. Es ist ein bisschen traurig, dass ich im Fußball darauf angesprochen werde. Ich würde niemals etwas so Dummes tun. Ich denke, wir sind definitiv auf dem falschen Weg, wenn wir uns darüber Gedanken machen müssen, dass ich einen Becher mit dem Logo eines anderen Vereins habe.“