Höchststrafe für DFB-Stürmer: Niclas Füllkrug siegt mit der AC Mailand und erlebt dennoch einen Horror-Abend

Der nach der Pause ein- und kurz vor Schluss wieder ausgewechselte Füllkrug verschoss dabei einen Foulelfmeter (56.). Ein gesundheitlicher Grund für die Auswechslung war dabei zunächst nicht zu erkennen. Im Januar hatte der Deutsche mit einem gebrochenen Zeh zu tun, ließ sich aber entsprechend behandeln, um trotzdem für seinen neuen Klub spielen zu können.

Die Führung erzielte der Engländer Ruben Loftus-Cheek (39.). Pisas Felipe Loyola (71.) glich aus, ehe Luka Modric (85.) den Siegtreffer für die Rossoneri erzielte. Milans Mittelfeldspieler Adrien Rabiot sah in der Nachspielzeit noch die Gelb-Rote Karte (90.+1).

Durch den Sieg rückte Milan vorerst auf fünf Punkte an den Tabellenführer heran. Am Samstag kommt es zum Topspiel in der Serie A, wenn Inter den Tabellenvierten Juventus Turin empfängt (20.45 Uhr).