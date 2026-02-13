Goal.com
Live
Pisa SC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

Höchststrafe für DFB-Stürmer: Niclas Füllkrug siegt mit der AC Mailand und erlebt dennoch einen Horror-Abend

Niclas Füllkrug erhält beim 2:1-Sieg der AC Mailand beim Pisa Sporting Club die Höchststrafe seines Trainers – und verschießt einen Elfmeter.

Die AC Mailand und Niclas Füllkrug behalten den Stadtrivalen Inter im Titelkampf der Serie A  zumindest in Blickweite. Am Freitagabend gewann Milan beim Pisa Sporting Club mit 2:1 (1:0). Niclas Füllkrug ereilte dabei die Höchststrafe.

  • Der nach der Pause ein- und kurz vor Schluss wieder ausgewechselte Füllkrug verschoss dabei einen Foulelfmeter (56.). Ein gesundheitlicher Grund für die Auswechslung war dabei zunächst nicht zu erkennen. Im Januar hatte der Deutsche mit einem gebrochenen Zeh zu tun, ließ sich aber entsprechend behandeln, um trotzdem für seinen neuen Klub spielen zu können.

    Die Führung erzielte der Engländer Ruben Loftus-Cheek (39.). Pisas Felipe Loyola (71.) glich aus, ehe Luka Modric (85.) den Siegtreffer für die Rossoneri erzielte. Milans Mittelfeldspieler Adrien Rabiot sah in der Nachspielzeit noch die Gelb-Rote Karte (90.+1).

    Durch den Sieg rückte Milan vorerst auf fünf Punkte an den Tabellenführer heran. Am Samstag kommt es zum Topspiel in der Serie A, wenn Inter den Tabellenvierten Juventus Turin empfängt (20.45 Uhr).

    • Werbung
Italien Serie A
AC Mailand crest
AC Mailand
MIL
Como crest
Como
COM
Italien Serie A
AC Florenz crest
AC Florenz
FIO
Pisa crest
Pisa
PIS
0