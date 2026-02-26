Ein Eklat überschattete das Champions-League-Playoff-Rückspiel zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon (2:1) am Mittwochabend: Ein Fan zeigte im Estadio Santiago Bernabeu kurz vor Spielbeginn mehrfach den Hitlergruß – und wurde daraufhin umgehend identifiziert und aus dem Stadion entfernt.
Hitlergruß im Fanblock! Real Madrid leitet Ausschlussverfahren ein
Der Vorfall ereignete sich unmittelbar vor dem Anpfiff, als eine Fernsehkamera den Fanblock der Madrilenen einfing. Über der Kurve hing zu diesem Zeitpunkt ein Banner mit der Aufschrift "No al racismo" ("Nein zu Rassismus"). Während zahlreiche Anhänger ihre Schals hochhielten und sangen, fiel ein einzelner Fan auf, der wiederholt den Hitlergruß zeigte. Die Szene wurde live übertragen, sodass die Sicherheitskräfte schnell eingreifen konnten.
Real Madrid reagierte noch während der Partie konsequent. In einer offiziellen Stellungnahme erklärte der Verein: "Real Madrid C.F. gibt bekannt, dass der Verein den Disziplinarausschuss dringend gebeten hat, ein sofortiges Ausschlussverfahren gegen das Mitglied einzuleiten, das kurz vor Anpfiff des Spiels zwischen Real Madrid und Benfica im Fanblock den Hitlergruß zeigte und dabei von Fernsehkameras gefilmt wurde." Der Betroffene wurde unmittelbar aus dem Stadion verwiesen und muss nun mit weiteren Konsequenzen rechnen.
Der Klub bezog zudem klar Stellung gegen extremistisches Verhalten und betonte: "Real Madrid verurteilt derartige Gesten und Äußerungen, die zu Gewalt und Hass im Sport und in der Gesellschaft anstiften."
UEFA sperrt Benfica-Profi Prestianni nach Rassismus-Eklat
Der Vorfall ereignete sich in einem ohnehin angespannten Umfeld. Bereits im Hinspiel in Lissabon war es zu einem mutmaßlich rassistischen Zwischenfall gekommen, bei dem Real-Star Vinicius Junior von Benfica-Profi Gianluca Prestianni beleidigt worden sein soll. Der europäische Fußballverband UEFA reagierte darauf mit einer vorläufigen Sperre gegen den argentinischen Spieler. Vinicius selbst äußerte sich anschließend deutlich in den sozialen Medien: "Rassisten sind vor allem Feiglinge. Sie müssen sich das Trikot in den Mund stopfen, um ihre Schwäche zu demonstrieren."
Auch rund um das Rückspiel blieb die Lage aufgeheizt. Vor dem Stadion kam es zu Spannungen zwischen Fangruppen, zudem wurden Berichte über rechtsextreme Anhänger laut, die faschistische Parolen sangen und ebenfalls durch entsprechende Gesten auffielen.
Sportlich setzte sich Real Madrid am Ende durch. Vinicius Junior erzielte erneut ein entscheidendes Tor und sicherte seinem Team den Einzug in die nächste Runde. Doch der rassistische Vorfall auf den Rängen rückte das Spiel in ein anderes Licht und zeigte einmal mehr, wie präsent das Thema Extremismus im Fußball weiterhin ist.
