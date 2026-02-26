Hitlergruß im Fanblock! Real Madrid leitet Ausschlussverfahren ein

Der Vorfall ereignete sich unmittelbar vor dem Anpfiff, als eine Fernsehkamera den Fanblock der Madrilenen einfing. Über der Kurve hing zu diesem Zeitpunkt ein Banner mit der Aufschrift "No al racismo" ("Nein zu Rassismus"). Während zahlreiche Anhänger ihre Schals hochhielten und sangen, fiel ein einzelner Fan auf, der wiederholt den Hitlergruß zeigte. Die Szene wurde live übertragen, sodass die Sicherheitskräfte schnell eingreifen konnten.

Real Madrid reagierte noch während der Partie konsequent. In einer offiziellen Stellungnahme erklärte der Verein: "Real Madrid C.F. gibt bekannt, dass der Verein den Disziplinarausschuss dringend gebeten hat, ein sofortiges Ausschlussverfahren gegen das Mitglied einzuleiten, das kurz vor Anpfiff des Spiels zwischen Real Madrid und Benfica im Fanblock den Hitlergruß zeigte und dabei von Fernsehkameras gefilmt wurde." Der Betroffene wurde unmittelbar aus dem Stadion verwiesen und muss nun mit weiteren Konsequenzen rechnen.

Der Klub bezog zudem klar Stellung gegen extremistisches Verhalten und betonte: "Real Madrid verurteilt derartige Gesten und Äußerungen, die zu Gewalt und Hass im Sport und in der Gesellschaft anstiften."