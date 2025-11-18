Historisches Debüt von Assan Ouedraogo: Das gab es beim DFB seit 71 Jahren nicht mehr

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte dem Leipziger Mittelfeldspieler in der RB-Arena in der 77. Minute zu seinem Debüt verholfen, dieser dankte es ihm keine zwei Minuten danach. Sein Flachschuss nach starker Hacken-Vorarbeit von Leroy Sane war noch leicht abgefälscht und fand den Weg in die linke Ecke des slowakischen Tores (79.).

"Ich freue mich sehr, dass er gesund ist, er hat auch schon eine Leidenszeit hinter sich und musste durch manches Tal durch", sagte Nagelsmann über Ouedraogo, der aufgrund von Verletzungen den Großteil der vergangenen Saison verpasst hatte.

"Ich hoffe, dass er bescheiden bleibt und den Hunger nach Erfolg behält, das ist für mich bei jungen Spielern immer das Entscheidende", ergänzte der Bundestrainer. Ouedraogo dürfe sein "Hoch" gerne genießen, müsse es aber "auch als Verpflichtung" sehen, dranzubleiben. "Nach der Einwechslung hat er es gut gemacht, er hat auch gut trainiert", meinte Nagelsmann.