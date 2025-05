Als erster Klub kann Chelsea in einem vierten Europapokalwettbewerb triumphieren. Die Blues greifen nach dem Titel in der Conference League.

An der Stamford Bridge, im Klubmuseum des stolzen FC Chelsea, gehört die trophy cabinet zu den Highlights. In der riesigen Glasvitrine zu sehen sind Pokale für die Titel in der Champions League, der Europa League und im Cup der Cupsieger, nur vier andere Vereine sind so gut bestückt. Nun winkt den Blues neues Silber, und das Quadruple.