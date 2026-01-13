FBL-ENG-LCUP-NEWCASTLE-MAN CITYAFP

Historischer Start von Antoine Semenyo bei Manchester City! Winter-Neuzugang sorgt für Sieg gegen Newcastle United

Weil Antoine Semenyo schon wieder ein Tor erzielte, legte er bei Manchester City einen Start historischen Ausmaßes hin.

Die deutschen Nationalspieler Nick Woltemade und Malick Thiaw stehen im englischen Ligapokal mit Titelverteidiger Newcastle United vor dem Aus. Im Halbfinal-Hinspiel verloren die Magpies um Joker Woltemade vor heimischer Kulisse mit 0:2 (0:0) gegen Manchester City. Das Rückspiel steigt am 4. Februar im Etihad Stadium.

  • Semenyo startet so gut wie einst Adebayor

    Winter-Neuzugang Antoine Semenyo (53.) erzielte im St. James' Park die Führung für die Gäste und traf damit in seinen ersten beiden Einsätzen für City - das war zuletzt Emmanuel Adebayor 2009 gelungen. Rayan Cherki legte kurz vor dem Schlusspfiff nach (90.+9).

    Nick Woltemade zunächst nur auf der Bank

    Die besseren Chancen insgesamt hatte Newcastle: Woltemade-Vertreter Yoane Wissa verzog erst freistehend deutlich (6.), einen Kopfball des Kongolesen kratzte Citys Ersatzkeeper James Trafford spektakulär von der Linie, Bruno Guimaraes traf direkt danach nur den Pfosten (51.). 

    Thiaw stand in der Startelf, Woltemade wurde in der 69. Minute eingewechselt und war sofort ein Aktivposten. In der Nachspielzeit verpasste der 23-Jährige den möglichen Ausgleich nur knapp (90.+4), ehe Cherki nachlegte.

