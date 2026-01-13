Historischer Start von Antoine Semenyo bei Manchester City! Winter-Neuzugang sorgt für Sieg gegen Newcastle United

Die besseren Chancen insgesamt hatte Newcastle: Woltemade-Vertreter Yoane Wissa verzog erst freistehend deutlich (6.), einen Kopfball des Kongolesen kratzte Citys Ersatzkeeper James Trafford spektakulär von der Linie, Bruno Guimaraes traf direkt danach nur den Pfosten (51.).

Thiaw stand in der Startelf, Woltemade wurde in der 69. Minute eingewechselt und war sofort ein Aktivposten. In der Nachspielzeit verpasste der 23-Jährige den möglichen Ausgleich nur knapp (90.+4), ehe Cherki nachlegte.